Cuáles son los secretos y trucos del éxito de los "gurúes" argentinos del momento

La Transformación digital ya llegó y se está instalando poco a poco, pero con una fuerza arrolladora, en todas las compañías más importantes del país. Esta disrupción asusta, pero enfrenta a las empresas a nuevos desafíos como nada menos que romper con las estructuras tradicionales. Expertos en ‘lo nuevo’ que disertaron hoy en el Innovation Summit 2018, organizado por El Cronista, Apertura e Infotecnology revelaron las claves para emprender este proceso sin la necesidad de grandes inversiones y pero sin dejar de ser eficientes.

El ex ministro de Modernización porteño y conocido emprendedor –que comenzó hace más de 20 años con Officenet y que luego compraría Staples por millones- habló sobre el desafío de aprender en un mundo exponencial, con una charla que llamó adecuadamente “Aikido al futuro”.

Hay que tener en cuenta, en esta explosión informacional en que el mundo está inmerso, lo cambiante del mundo del trabajo, especialmente en la Argentina: un estudio dice que el 57% de los empleos será automatizado pero que el país está incluso por encima de estas cifras, porque sus industrias plantean una mayor “vulnerabilidad potencial”. En relación a esto, y pensando en los cambios en el mundo del trabajo, el emprendedor hizo referencia a “la explosión del trabajo contingente” porque muchas personas “ya no piensan en trabajos full time” sino en tener diferentes “gigs” free lance usando plataformas como Freelancer.com, que permiten ganar $7.000 por semana.

“Hay que pensar como empezar a hacer la destrucción de la compañía que tenemos hoy, para construir una nueva”, sostuvo Esteban Socorro, VP de Transformación Digital, Coca-Cola Cono Sur.

Explicó que “ser exitoso durante tanto tiempo hace difícil enfrentar la transformación digital, que no es como los saltos tecnológicos de décadas anteriores. Esos salto no hicieron como ahora cuestionarse el modelos de negocio”.

“Es muy difícil sentarse a pensar esa disrupción. Porque todo lo nuevo esta pensado en base a tu idea de negocio”, planteó.

Por otro lado, Socorro destacó que “la transformación digital solo es posible si hay un CEO o un grupo de jerárquicos que los impulse, porque es es muy difícil que suceda de abajo hacia arriba. Pero el desafío es como romper el modelo actual sin dejar de ser eficiente”.

“Es muy difícil tratar de ir por el todo, hay que buscar una especie de dante digital, que es alguien que tenga la mente abierta , que conozca el ecosistema digital, pero que no pierda de vista el ecosistema interno y que pueda guiar al CEO en ese camino de transformación y ayudarlo ante las incertidumbres. Podrá ser encontrado dentro o fuera de la compañía”.

“No hay un modelo único, se puede traer un dante de afuera e insertado. Pero lo bueno de tener un dante de adentro es que cuenta con las relaciones con el personal, va a ir más lento pero va a ir generando las transformaciones sin tanta resistencia”, amplió.

En tanto, apuntó que “esto no es solo una cuestión de inversión, es un cambio de hábitos. Si internamente no hay un proceso de cambio, no va a haber una real transformación”.

“No se requiere una inversión muy grande, pero sí un grupo de gente determinada que crea en esa transformación. Y a medida que se vaya avanzando se ira invirtiendo cada vez más”, concluyó.

Para Lorenzo Preve, profesor y director del Centro de Risk Management, IAE “el mundo esta cambiando, aunque no se sabe bien qué es lo que está cambiando”.

“La expectativa de vida cambió en las últimas décadas, el índice de natalidad cayó. Está cambiando la población que son nuestros consumidores. También la gente está viniendo a vivir cada vez más a las ciudades, están los millennial, la tecnología, el mundo se ha vuelto mobile”, detalló.

En esa línea, destacó que “todo lo que está cambiando lo está haciendo además en simultáneo. Y las grandes empresas tradicionales están en una encrucijada. Y frente a esto el management de los años 50 sigue siendo prácticamente lo mismo. Y la pregunta es quién se va a animar a cambiar”.

“Estamos muy seteados en valores esperados. Hacer un modelo de simulación parece difícil, pero realmente no lo es, difícil es operar un corazón”, indicó Preve.

Es por eso que planteó que es momento de “poner la incertidumbre sobre la mesa. Redefinir nuestra relación con el fracaso y transformarlo en aprendizaje”. “Tenemos un modelo de que el de arriba ordena y el de abajo obedece y creo que ese modelo hay que reepensarlo. Hay que trabajar en equipos interdiciplinados”, plantó.

Para Preve, “hay que pensar cuál es negocio, quienes son los competidores y quien es el que esta haciendo la disrupción en el mercado. Porque ninguna de las disrupciones que se hicieron vinieron de las empresas que competían entre sí”.

“No hay que hacer tanta planificación financiera, sino más pensamiento de largo plazo”, destacó al finalizar.



La disrupción tecnológica también llegó a el sector de Seguros, el emprendedor Eduardo Iglesias.Co-fundador y CEO, ECOLON consideró que “estamos viviendo un momento de transformación absoluto”.

En ese sentido detalló que hoy “los seguros ya están midiendo el riesgo por persona. Una de las tendencias es que se le ofrece a las personas consejos para un buen vivir y a cambio se le baja el costo del seguro. Es como un win-win. Lo mismo pasa con los seguro de los hogares y esto está siendo tendencia”.

“Ecolon es una compañía tradicional que se animó a la transformación tecnológica, y se convirtió en la primera compañía digital en la Argentina que trasformó la manera de asegurarte , rápido simple y cómodo. Tiene inteligencia artificial, múltiples plataformas”.

Pero Iglesias destacó que “lo más importante es que nos animamos a vencer el miedo a equivocarnos. Y conseguimos que un servicio tradicional transformara la conexión con el cliente y una experiencia diferente al solicitar el producto”.



La visión de Ford sobre la Ciudad de la Mañana, va en una línea similar a la de los disertantes que lo precedieron. Así es que el Gerente de Comunicaciones, Ford Argentina, Santiago Labella, contó que en 2022 la compañía de automotores lanzará los autos autónomos que se valdrá de la la innovación y la inteligencia digital.

“El ser humano necesita es que se solucione el problema de la movilidad, y la solución la estamos viendo en los autos autónomos. Y no hay que esperar a 2022, ya lo estamos viendo en una antesala con los autos eléctricos”, apuntó Labella.

“Esto parece una promoción en contra de la venta de autos, y sí lo es, pero no hay más lugar en las calles para seguir metiendo autos”, indicó.

En tanto, sostuvo que “Ford está siendo pionera en la conectividad entre los autos. Estamos pensando a futuro una ciudad de gente alegre con personas desplazándose con facilidad, donde la gente es la estrella y el auto solo un medio de movilidad”.

Para lograrlo, según el gerente de Comunicaciones de Ford “es fundamental el trabajo colaborativo. Detrás de Steve Jobs había un equipo que lo seguía y era eficiente”, finalizó.

Antes que el miedo paralice, remarcó que es necesario un cambio que, para poder implementarlo, se necesitaran tres cosas, dijo Leo Piccioli, ex Staples y gestor de la disrupción.

““Un proceso, una visión e insatisfacción. La visión es hacia dónde queremos ir, el proceso como vamos a llegar, y la insatisfacción lo que necesitamos para generar ese cambio”,

El proceso tecnológico también exige innovar en la diversidad. En ese marco, la directora Ejecutiva y cofundadora, Chicas en Tecnología (Ashokafellow 2018), Melina Masnatta, destacó que “si no pensamos en tener miradas inclusivas nos estamos cerrando a enfrentar problemas y a ampliar métodos de soluciones”.

La inclusión de más mujeres en las empresas “es un tema grande de la necesidad que hay que mejorar, la gran pregunta es como lo vamos a hacer”. En ese sentido Masnatta planteó que “ojalá” el apoyo que está recibiendo hoy el género femenino “no sea un tema de momento y de agenda, sino de largo plazo”.

“Nos estamos perdiendo talento y soluciones eficientes al no hacer foco en la diversidad”, insistió al tiempo que destacó que “hay que mostrar el talento y articular. Ya no es solo un tema de género, es un todo”.

Para la líder de Chicas en Tecnología, “es importante que las empresas tomen mujeres por sus capacidades y no por llenar un cupo. Y es fundamental que sea transparente la evolución que va a tener dentro de la compañía a través de los años para que quieran quedarse”.

“En este desafío estamos perdiendo una oportunidad con las ideas de cupo y demás. Esta es una carrera en la que estamos todos igual”, amplió.

En el sector de Salud no son ajenos a este proceso de innovación tecnológica. Para Flavio Devoto, General Manager LA -Región South, ABBVIE, el “impacto está siendo muy fuerte”.

“Tenemos 7000 enfermedades de las cuales solo 500 disponen de un tratamiento para tratarlas, por lo que queda todavía mucho camino por recorrer”, sostuvo Devoto.

Sin embargo, destacó que hoy en la Argentina hay proyectos para digitalizar las historias clínicas de todas las personas. Pero hay desafíos que nos impone plantearnos cómo vamos a cambiar culturalmente para llenar formularios, llenar datos, etc”.

“Los planetas de a poco se están alineando y hay empresas que se están animando, dando turnos a través de plataformas digitales, por ejemplo. Pero en algún momento debería haber un impulso rector, para traquear la historia clínica de cada uno y así tener cifras y estadísticas propias”, apuntó.

“La innovación en la salud tiene mucho que ver con la transparencia”, resaltó al concluir.

Por otro lado, en el marco de las nuevas tendencias, el director de Prince Consulting, Alejandro Prince, alertó que si bien “el comercio electrónico en pesos va ‘pum’ para arriba, en dólares tras la devaluación el e-commence va a sufrir una fuerte caía”.

Prince explicó que “hay un ‘pum’ para arriba pero hay que entender que la revolución tecnológica se hizo chiquitita, poderosa, veloz y más barata y para que entienda un marketinero es lo que explica porque hoy todos tenemos un teléfono en nuestro bolsillos”.

El experto en nuevas tendencias señaló que “hay una una revolución tecnológica, que es la llamada por muchos 4.0, que esta basada en el Internet de las cosas y que hará que en los próximos 5 y 10 años haya cada vez más cosas conectadas”.

En ese sentido, Prince destacó que “Argentina esta preparada para eso. Porque si bien todos nos quejamos de la grieta política, en tecnología estamos todos de acuerdo. El único problema es cuando damos por descontada ciertas cosas”.

En ese marco, destacó que ahora “lo que es importante que exista un apoyo para que hayan tantos programadores, como community management”.

Por otro lado, opinó que “la Argentina tiene que formar un grupo de frente mixto, de distintos orígenes y partidos políticos, que piensen que en 2030 podemos ser nosotros los que innovemos en el internet de las cosas”.

“La creación de un puesto de trabajo aca es un chico con una computadora, con ideas, ganas”, afirmó.

“En 5 años podremos ver un salto cuántico. La Argentina necesita eficiencia y productividad para adelantarse al futuro, porque sino nos vamos a estar perdiendo otra vez una oportunidad”, cerró.

Por último, disertó el Ceo de la nueva compañía de energía YPF Luz, Martín Mandarano, sobre el ‘futuro de la Energía’. “Estamos viviendo un cambio de paradigma, pasamos del carbón, a una energía más limpia y mejor distribuida”, indicó.

“Fuimos encontrando el lugar y el apoyo del alto mando de la compañía y después el mundo fue marcando que este era el camino y las grandes empresas empezaron a desarrollar la energía electrica”, detalló al contar como fue el inicio de YPF Luz.

“Nosotros producimos energía eléctrica, le vendemos a la gente lo que necesita que es luz y es el concepto que queremos mostrar”, destacó Mandarano.

Al concluir resaltó que “el paradigma que se esá rompiendo es la flexibilidad. Estamos tratando de hacer ese cambio. La energía eléctrica en el futuro es la que va a movilizar, por lo que tenemos, como negocio y grandes compañías, es complementarnos para poder seguir viviendo”.

“Hay que aprovechar esta cambio de paradigma pero, pero es fundamental la infraestructura, sino no va a ser posible”, indicó Mandarano.

SS SILVANA SALDISURI @silsaldisuri