Cooperativas invierten US$ 1,2 M para lanzarse y ganar un millón de clientes a los grandes

El lanzamiento del nuevo operador móvil se espera para el próximo mes de agosto. Así, esperan competir con Telecom, Claro y Movistar en un plan que los llevará a invertir, a mediano plazo, más de US$ 2 millones.

En los últimos días de 2017, la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel) anunció con bombos y platillos la llegada del Operador Móvil Virtual (OMV) que llevará su marca para el primer semestre de 2018. Simplificando: las telcos mobile tendrián, después de años de ser solo tres, nueva competencia. Sin embargo, como dice la frase hecha, el diablo metió la cola.

La economía argentina se fue al garete a medida que se acercaba la mitad del año pasado. El contexto negativo, subida de la cotización del dólar incluida, retrasó tanto las inversiones como el deployment.

Pero ya no se puede esperar más: la fecha estimada ahora está puesta en agosto de este año y la inversión será importante, de US$ 1.200.000 entre equipos y licencias. El motivo para el renovado brío es sencillo: a fines de junio se termina el plazo que puso la Comisión Nacional de la Competencia para que Telecom no comercialice sus servicios de manera “paquetizada” (verbigracia, la telefonía fija y móvil junto con internet fija y el servicio de televisión por cable como un único paquete, en lo que se conoce como cuádruple play).

Entonces, en pocos meses, verá la luz una nueva empresa de telecomunicaciones móviles bajo la modalidad de Operador Móvil Virtual. Se trata de aquellas empresas que pueden brindar el servicio de telefonía e internet móvil utilizando infraestructura de un tercero “dueño” de las frecuencias (los Operadores Móviles de Red, u OMR). En el caso de Catel, se tratará de un operador virtual “full” que gestionará el 80% de la cadena de valor y le comprará mayorista al OMR Movistar, luego de un acuerdo que se cerró en noviembre de 2017. En aquel momento, se anunció que la inversión total alcanzaría los US$ 2 millones.

“Hoy informamos las primeras cooperativas que van a salir con el servicio, pero seguro se incorporan otras antes de que estrenemos”, dice Ariel Fernández Alvarado, presidente de Catel y gerente general en TelViso, en charla con Infotechnology.com. “Estamos trabajando con otras entidades de segundo grado, con otras Pyme para que se sumen. Lo que queremos lograr con este anuncio es poner en marcha el proyecto.” Además de TelViso (Del Viso), se sumaron las cooperativas de Villa Gobernador Gálvez, San Genaro y Funes de la provincia de Santa Fe; las de Hernando y Morteros, de Córdoba y las Tortuguitas y Monte, de Buenos Aires.

A todas estas se le suma la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión, conocida como Colsecor, que aportará más de 400 operaciones en todo el país. “Aporta masa crítica y toda su expertise en el contenido, porque la movilidad sin contenido no tiene sentido hoy”, menciona Fernández Alvarado. “A través de Colsecor podremos atender a 400 cooperativas de todo el país.”

En esta primera etapa esperan quedarse con un millón de habitantes. La mitad son usuarios de las cooperativas mencionadas y el resto son clientes de la competencia. “La inversión es de US$ 1.200.000, las órdenes de compra salieron en estos días. Será la primera integración en la Argentina entre un OMV y un OMR, dado que “Nuestro”, de Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur, era prácticamente un revendedor de Telecom (según fuentes del sector) y Quam (luego Tuenti) es un spin off de Movistar.

“Somos la primer OMV con infraestructura, lo único que no tenemos propio es la red móvil pero vamos a poder hacer offloading fija con la red fija, lo que significa que el tráfico que irá por nuestra red”, cuenta. Esto es importante para ellos porque esa porción del tráfico que realicen los clientes no tendrá que pagárselo al mayorista.

Del total, US$ 900.000 va al hardware, “son cuatro rack completos de distintas tecnologías world class para tener toda la plataforma móvil con redundancias” y el resto se va a las licencias de los distintos softwares.

Full, joya, siempre libres

“Lo normal es que cuando una OMV arranca lo haga light y no full, sin infraestructura, pero esto significa que tendríamos que ceder ante el OMR. Así, si quisiéramos, podríamos pasar de Movistar a Claro o Personal sin mayores problemas que la integración. La infraestructura te da independencia porque controlamos con los equipos controlamos todo el equipo; por ejemplo, con los HLR (Registro de locación, en inglés) podemos hacer el offloading. De hecho, para convertirnos en OMR solo necesitaríamos dos equipos más”, explica el presidente de Catel.

Respecto a los planes que les ofrecerán a los usuarios, Fernández Alvarado cuenta que piensan hacerse fuertes en la oferta fija ya que es ahí donde los grandes operadores que comparten zonas con las cooperativas apuntan los cañones. Un ejemplo que da el vocero: “A un cliente que me traslada todos sus usuarios móviles yo podría ofrecerle un plan ilimitado en la banda ancha fija de la casa o la empresa porque, además, me ofrece la posibilidad de hacer offloading y no pagar la móvil al mayorista. Este es el aporte que le hace la red fija de las cooperativas, la paquetizacion. La posibilidad de paquetizar, cuando fue lanzada en Europa, provocó que el share de ventas virará hacia el cuádruple play.

Por otro lado, están pensando en incluir opciones de inclusión financiera, a través de diversos instrumentos que piensan desarrollar, para darle crédito a aquellas personas que hoy no pueden cumplir con los requisitos que exigen los bancos. Serían quienes ya son clientes de las cooperativas y solo agregarían el servicio celular pospago. En este sentido, se puede mencionar que desde que la posibilidad de realizar portabilidad de número de celular es tan sencilla, varios cientos de miles han migrado hacia Telecom a partir de las promociones que realizaron entre internet fija y el servicio móvil, según fuentes de la industria.

