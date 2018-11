Consiguió millones del Banco Mundial y ahora apunta al nicho sin bancarizar

El ecosistema Fintech argentino creció por encima del 80% en 18 meses y se posiciona como cuarto ecosistema en América latina. Desde 2016 hasta mediados de este año aparecieron 58 nuevas empresas de este segmento, según reporta Finnovista, una consultora dedicada a todo este mundo.

Es en este contexto, y luego del trágico y fatal accidente que sufrió Alejandro Estrada, es que asumió Juan Pablo Bruzzo como presidente de la Cámara Argentina Fintech. Este “viejo lobo” del sector, que fue de los cofundadores primero de DineroMail y ahora de Moni, una empresa fintech dedicada a los préstamos digitales y que fuera lanzada en 2013.

Entre los logros de Moni durante 2018 se cuentan el lanzamiento de un fideicomiso de préstamos originados digitalmente y la llegada de una inversión de US$ 1.500.000 por parte de la Corporación Financiera Internacional (IFC), la institución del Banco Mundial para el sector privado. Este importante ingreso de dinero fresco se suma a los US$ 3.000.000 que el IFC ya invirtió en 2017.

1 - ¿Qué balance hace desde que tomó el lugar de Alejandro Estrada al frente de la Cámara Argentina de Fintech?

La cámara lleva algo más que un año, y yo asumí después de lo trágico que le pasó a Alejandro. Seguimos en el mismo camino y tengo la ventaja de que estoy en el sector desde 1999, con DeRemate, y por eso conozco a muchos de los jugadores históricos desde hace tiempo.

El objetivo es generar el ambiente adecuado para que las distintas empresas Fintech puedan desarrollarse y puedan generar impacto en todo el sistema financiero. Estamos en una buena época para crecer, mientras estuvo Lucas Llach dentro del Banco Central hubo un impulso muy fuerte con normativas específicas para generar un marco que haga que todo el sistema financiero crezca.

“Ahora, todo lo que pueda hacerse por el celular, se hace ahí. Es un desafío y una oportunidad para las Fintech.”

A esto hay que sumarle un cambio del que, como lo estamos transitando, no somos tan conscientes. Hablo del cambio de costumbres en el consumo de los consumidores, que todo lo que puedan hacer con el celular lo van a hacer desde allí; y todas las compañías que puedan brindarle un mejor servicio con una mejor UX, van a crecer; no hacen falta sucursales sino simplificar los procesos. Hasta hace poco no se puede hacer el proceso de adquirir una póliza de seguro sin que el trámite sea engorroso, y ahora ya hay opciones digitales. Y lo mismo corre para los pagos electrónicos, en un país con el 80% de adultos bancarizados pero sin servicios financieros de calidad. Ese es el problema y el desafío para las Fintech y creo que vamos a generar un impacto muy grande en un segmento excluido totalmente.



2 - ¿Cómo pondera la inversión del Banco Mundial?

Lo interesante es que como organismos que son también invierten en momentos anticíclicos como ya lo eran mayo y junio en la Argentina. Entienden que es un proceso a largo plazo en países con realidades que transitan picos y valles.

Además, consideraron que ya estamos trabajando en servicios como seguros y ahorros. Nuestro gran diferencial es el algoritmo propio con Machine Learning que usamos para realizar el scoring y que toma más que datos duros como ingresos o historial crediticio porque se trata de clientes que no tienen una historia previa en el sistema financiero.

3 - ¿Qué emprendimiento fintech lo sorprendió más en el último tiempo?

Si no tengo más remedio que contestar, voy a decir Social POS, una plataforma de inclusión no bancaria de tarjetas sociales a comercios de barrios o zonas que no cuentan con la posibilidad de estar dentro del sector financiero. La hipótesis de ellos es que el gasto va a quedar dentro del barrio y va a alimentar su microeconomía.



FICHA TÉCNICA

- Nombre completo :

Juan Pablo Bruzzo.

- Nacimiento :

23 de marzo de 1974.

- Educación :

Ingeniero Industrial,Instituto Tecnológico Buenos Aires.

- Puesto actual:

CEO de Moni y presidente de la Cámara Argentina de Fintech.

- Trabajos anteriores :

Entre 1999 y 2006 fue director de Marketing de DeRemate; desde 2006 y hasta 2013, fundador y co CEO de DineroMail. Desde 2013 y hasta la actualidad, fundador de Moni.

- Dice sobre el objetivo del ecosistema Fintech y, especialmente, de Moni :

“El diferencial de muchas Fintech, y especialmente de Moni, es que apuntamos a los excluidos del sistema financiero. Solo el 30% de los argentinos adultos en la Argentina tiene tarjeta de crédito. Somos la única billetera con crédito inmediato, el cliente puede sacar préstamos que se acreditan directamente en su cuenta bancaria. Además, sirve para hacer pagos, recargar el celular y la SUBE, no hace falta perder más tiempo. Y para los prestamos no hace falta la firma física del cliente, podemos securitzar activos 100% digitales.”

