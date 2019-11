Con récord de cuentas en la Argentina, MercadoPago apunta a México

MercadoLibre Inc. planea ingresar a México con su aplicación de tecnología financiera que se ha utilizado para crear casi dos tercios de las cuentas comitentes totales de Argentina.

MercadoLibre planea ingresar a México con su aplicación de tecnología financiera que se ha utilizado para crear casi dos tercios de las cuentas comitentes totales de Argentina.

La compañía pretende lanzar inversiones a través de su plataforma en México en el primer trimestre de 2020, dijo Osvaldo Giménez, vicepresidente de MercadoPago. La empresa permite a pequeños usuarios invertir el saldo de sus billeteras digitales en fondos comunes de bajo riesgo.

Tal fue la aceptación en Argentina, que se crearon 1 millón de cuentas comitentes a través de la aplicación hasta poco más de un año después del lanzamiento de la función, lo que eleva el total del país a 1,4 millones.

El interés se vio en tanto los argentinos intentan mantener el valor de sus ahorros en medio de controles de capital y una inflación anual de 50%. El fondo de MercadoPago en Argentina, administrado por Grupo BIND, ofrece un rendimiento en pesos de 42%, señaló Andrés Meta, CEO de Grupo BIND.

La nueva iniciativa de la empresa de comercio electrónico se da a conocer en momentos en que proveedores de servicios de tecnología financiera intentan activamente atraer a grandes sectores de la población que no cuentan con cuentas bancarias. MercadoPago, la plataforma de pagos, ha impulsado el crecimiento de la empresa. La cifra de transacciones se duplicó con creces en el tercer trimestre frente a igual período del año pasado, con un aumento del valor de 66% a US$7.600 millones.

La compañía recaudó US$1.900 millones a principios de este año, gran parte de lo cual provino de PayPal Holdings Inc. Giménez informó que los detalles de esa asociación se anunciarán en el primer semestre del próximo año.

La industria de tecnología financiera ha prosperado particularmente en Brasil, donde hay una guerra de precios entre una gran cantidad de actores. Giménez dijo que considera que las tarifas de MercadoPago son “competitivas” y que es posible que más adelante intenten obtener una licencia para ofrecer créditos de consumo con el objetivo de diversificarse de su estado actual como institución de pagos.

Meta agregó que el fondo utilizado por MercadoLibre ahora tiene 5.000 millones de pesos bajo administración, por debajo de un máximo de 6.500 millones de pesos (US$110 millones) antes de una caída que se registró en agosto en los activos argentinos.

Fuente: Bloomberg

C CAROLINA MILLAN/Bloomberg