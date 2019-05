Con nueva ley, el sector tecnológico tiene una última esperanza

La ley de software significó para los cuatro unicornios argentinos un verdadero empujón: beneficios impositivos y un tipo de cambio competitivo hicieron que el sector disfrutase su primera primavera. Pero hacia finales del año pasado, no eran pocos los ejecutivos que ponían en duda la continuidad de la ley, que expiraba en 2020, y las pocas certezas sobre un posible reemplazo.

A pesar de ser considerada por muchos como “la niña mimada” de la economía local, el gobierno de Mauricio Macri golpeó al sector con retenciones el año pasado. Ya en campaña, -a principios de este año sorprendió con un proyecto de ley ya aprobado en ambas cámaras- que abarcaría incluso a más empresas: las de la llamada Economía del Conocimiento que, de acuerdo con un estudio de la consultora Accenture, ya supone 22% del PBI argentino y moviliza al 14% de la economía. Para 2025, esta cifra podría subir al 25%. Para lograrlo, se deberían invertir u$s 5.000 millones adicionales por año en ciencia y tecnología, y adicionarse al universo laboral 9.900 trabajadores especializados.

Los grandes fondos de inversión parecen haber oído las buenas nuevas. No es casual que SoftBank, el mayor fondo de private equity del mundo con un capital de u$s 93.000 millones, haya anunciado la apertura de un hub en Buenos Aires para movilizar u$s 1.000 millones en la región. No es la única. Empresas locales como Ualá -dedicada a ampliar la torta de bancarizados con una tarjeta prepaga-, COR -que tiene una herramienta poderosa de Project Management con IA-, Increase -un sistema para que las empresas controlen sus ingresos con tarjeta-, y Agilis -que da créditos con garantía a menos tasa-, recibieron inversiones en los últimos seis meses de fondos como Ribbit Capital, Capital One y Kaszek Ventures.

Después de todo reside aquí el mayor latido de vida de la economía local: la gran esperanza después de la crisis para crear empleos de calidad y exportar servicios que traigan los muy necesarios dólares al país, una empresa que había empezado con la transferencia tecnológica impulsada con Lino Barañao y ampliada con Carlos Pallotti y su plan “111 mil” para crear una nueva generación de programadores.

De eso trata la nota de tapa de la edición aniversario de la revista Infotechnology que hoy llega a los kioscos: contar, desde la mirada de los fondos que apuestan al país y desde las startups que reciben los ingresos, por qué el país tiene en la mira otro recurso estratégico, más allá de Vaca Muerta: la exportación de servicios ligados a la tecnología.

Esta edición es especial por otras razones. En su vigésimotercer aniversario, hay para todos los gustos. Abre nuestra sección de I+D, una nota sobre el potencial del cannabis medicinal, un negocio que ya vale u$s 23.000 millones en la Argentina y que tiene a players del segmento en Jujuy invirtiendo en un gris legal. Y un especial sobre las nuevas caras del universo trader, que usan la tecnología para potenciar sus inversiones y ganarle a los incumbentes, es afín al público de El Cronista. Completan el panorama notas sobre emprendedores, casos de implementación y las mejores fotoguías sobre gadgets.

Más importante es que haber alcanzado un nuevo año junto a nuestros lectores y haber ampliado aún más nuestra base de suscriptores. El año pasado la revista que es referente en el sector IT local creció como pocas veces en su historia: 8% en suscriptores año contra año y 120% de crecimiento en su sitio web, medido en páginas vistas y auditado por ComScore. El equipo festejó con una columna de opinión por cabeza en cada una de sus áreas de expertise.

FP FLORENCIA PULLA