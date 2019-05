Con esta promo podés comprar el tanque de Samsung y pagar $ 25.000 menos

En 2017, Samsung decidió lanzar el programa “Galaxy para siempre”, mediante el cual los usuarios pueden comprar un smartphone Galaxy a un precio diferencial, entregando su celular – sin importar la marca– como parte de pago.

El programa tenía como objetivo impulsar las ventas de los modelos Galaxy S8 y S8+. Desde la empresa, oportunamente, indicaron que iban a seguir incorporando equipos de gama media y premium.

Un detalle interesante es que el programa aplica tanto para las compras realizadas en los locales de la propia compañía de capitales surcoreanos como para las realizadas en retailers (Fravega, Garbarino, Compumundo y Musimundo) así como las operadoras (Movistar, Personal y Claro).

Ahora, la empresa incorporó a este servicio promocional de canje la posibilidad de adquirir los modelos Galaxy S10, S10e y S10+. Depende de que se entregue como parte de pago, pero se pueden ahorrar hasta $ 25.000.

¿Cómo funciona?

Hay que ingresar a www.galaxyparasiempre.com.ar y elegir el equipo que uno quiere comprar, luego el lugar donde se va a adquirir y finalmente el equipo que se va a entregar como parte de pago (hay que responder algunas preguntas básicas sobre su estado de conservación como si el teléfono prende y apaga; y si la pantalla, la carcasa y los botones están en buen estado).

Finalmente, la web indica cuánto habrá que pagar por el equipo nuevo y cuál es el porcentaje del descuento.

Samsung recibe equipos Apple (desde el iPhone 6 en adelante); Huawei (GW, Mate 10 Lite, Mate 9 Lite, P Smart, P8 Lite, P9, P9 Lite, Y6); LG (G4, G4 Stylus, G5, G6, G7, K10, K8 (2007), K4, K4 (2008), Q6, Q6 Alpha, Stylus 3, V10, y Zero); Motorola (familias Moto C, Moto E, Moto G, Moto X, y Moto Z) y Sony (Xperia L1, Xperia X, Xperia XA, Xperia XA1, Xperia XA1 Plus, y Xperia XZ1).

Los modelos propios que acepta Samsung son: A3, A3 (2016), A3 (2017), A5, A5 (2016), A5 (2017), A6 Plus, A7, A7 (2016), A7 (2017), A8, A9, A9 (2016), Grand Prime, J1 (2016), J1 Ace, J1 Mini, J1 Mini Prime, J2, J2 Prime, J3, J3 (2016), J3 (2017), J4, J5, J5 (2016), J5 (2017), J5 Prime, J6, J7, J7 (2016), J7 Neo, J7 Prime, J7 Pro, J8, Note 4, Note 5, Note 8, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S9, y Galaxy S9 Plus.

¿Cuánto se puede ahorrar?

Lo máximo que puede ahorrarse es si se entrega un iPhone X de 256 gigas de memoria: un 65% del valor del nuevo Samsung S10, que cuesta $ 45.000 en la tienda del fabricante y se paga $ 20.083. Esto es si se compra a través de Claro. En el caso de Movistar, se ahorra 61% y en la tienda de de Samsung cuesta 62% menos ($ 20.797).

Si el modelo entregado es un Galaxy S9, el valor que se consigue es un 38% menos en un local comercial de Samsung. En caso de que el equipo entregado sea un Moto G7, se ahorra un 32% del valor total (hay que pagar $ 37.622).

Un detalle: La página aclara que los precios informados "son meramente orientativos" y que "la cotización final" del equipo usado "se realizará en el momento de realizar el canje luego de su verificación".