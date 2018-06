Cómo sigue la batalla judicial por Uber, ¿es legal descargar la aplicación y usarla?

Hay un nuevo capítulo es la saga Uber en el país. La aplicación, acaso una de las más exitosas del mundo, con un valor calculado en US$ 72.000 millones. Recientemente se conoció un comunicado de la empresa donde afirman querer "romper con el ruido de las opiniones y que todos tengan acceso a información certera".

El comunicado llegó luego de que la semana pasada, un fallo de la Justicia vecinal de Buenos Aires intentara prohibir el funcionamiento de la App en la Ciudad. La medida data de diciembre pero que fue comunicada formalmente por Enacom la última semana de mayo. Esto provocó un fuerte rechazo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y la GSMA, que emitieron un comunicado solicitando que se dejara sin efecto la sentencia. La empresa afirma, contundente, que "Lo que hacemos en cada viaje está previsto en la ley argentina, empezando por el Código Civil y Comercial, pilar de nuestro sistema jurídico. Lo reafirmó la Justicia, a través de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación, como también el Fuero Contravencional, Penal y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, en un fallo firme (Quevedo) que ratifica que Uber es distinto a un remis y no se puede aplicar la misma regulación". No hay ninguna sentencia firme en contra de Uber", concluyen.

"Uber cuenta con una entidad local, es una empresa de servicios que está constituida en Argentina, inscripta ante la AFIP y AGIP, y sí cuenta con CUIT con la cual paga sus impuestos", explican en el comunicado. También se argumenta que "recientemente el Congreso, dentro de la última reforma tributaria aprobada, creó un nuevo supuesto para que plataformas como la nuestra paguen IVA y esperamos nos definan la mejor forma para también empezar a pagar este nuevo impuesto que por primera vez se implementará en el país. Todos los impuestos que nos aplican, los pagamos".

Uber cuenta con 35 conductores y más de 2 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires. Además, la compañía opera en más de de 600 ciudades en 70 países.

Desde la empresa, aseguran que los conductores de Uber deben tener una licencia profesional Clase D y también presentar una certificado de antecedentes penales antes de comenzar a trabajar. A su vez, pagan impuestos. De esta forma Uber hace las retenciones que corresponden según la categoría impositiva del chofer, afirman en su comunicado.

"En los diferentes países donde Uber opera trabaja en conjunto con la autoridad impositiva para ser una puerta de entrada que favorezca la formalización. Queremos ayudar en la Argentina también. Uber está completamente disponible para apoyar a la AFIP y a la AGIP", se remarca en el comunicado.

"Uber es una empresa de tecnología, no es taxi ni remis. Distintos fallos en Argentina reflejan que el transporte a través de aplicaciones representa una categoría diferente a las existentes y que amerita una nueva regulación, incluyendo el fallo 'Quevedo' de la Ciudad de Buenos Aires", se concluye en el texto.



¿Qué dice la Justicia?

Infotechnology consulto a fuentes judiciales cercanas al caso Uber, que afirman que el servicio que brinda la compañía no es legal. Uber no cuenta con habilitaciones oficiales para ejercer la actividad de transporte público y si bien la empresa afirma ser una startup tecnológica, en la Corte Europea (fallo Barcelona, donde aluden a que no sólo transporta pasajeros sino que fija la tarifa) la Justicia confirmo que se trata de una empresa de transporte de pasajeros. En estricto off the récord, las fuentes judiciales confirman la existencia de más de 30 condenados firmes (choferes de la empresa), media docena de ellos con penas de arresto. Por su lado, la compañía también cuenta con dos causas existentes una de ellas por evasión tributaria de ingresos brutos (que suma penas de hasta nueve años de prisión).





"Los fallos que cita la empresa son sobre denuncias del gremio de taxistas hacia los choferes Uber. En esa denuncia lo que dice la Justicia penal es que el chofer de Uber no comete delito sino una contravención por lucrar en el espacio público sin permiso", aluden las fuentes expertas a la vez que comentan que el comunicado de empresa "mezcla y confunde los casos sobre choferes de Uber con las causas que pesan sobre la empresa".

Uber, dicen los judiciales, es una empresa "que no paga impuestos, los que pagan son los choferes que son monotributistas. Uber es una SRL en formación desde que nació, jamas estuvo operativa y está en la inspección general de Justicia sin activar desde hace tiempo".

¿Cómo sigue la causa?

Los expertos consultados informan que los proveedores de internet (ISP) siguen informando a la Justicia sobre la actividad de la aplicación a nivel nacional. Los intentos de bloqueo ya suman tres y el próximo mes las autoridades tendrán reuniones con los ISP para verificar el avance de la medida. Desde marzo, la instrucción del "caso Uber" pasó a estar a cargo del fiscal coordinador Luis Arnaudo.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO