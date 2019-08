Cómo se sacan los créditos de Galperin por MercadoLibre y a qué tasa conviene

Llegó en silencio y paso un tiempo hasta el anuncio oficial. Primero fue una oferta piloto a usuarios elegidos y luego llegó el lanzamiento, a mediados de 2017. Se trata de Mercado Créditos, un producto que nació orientado para los pequeños y medianos empresarios que operan en la plataforma de e-commerce pero que ahora se extendió al resto de sus usuarios.

Al momento del lanzamiento, desde la compañía indicaron que el 80% del volumen de los que se vende a través de la plataforma lo generan las Pyme y que el 75% de ellas expresó que necesitaban financiamiento al que, sin embargo, solo el 18% podía acceder.

Los créditos pueden llegar hasta los $ 800.000 y se pueden pagar en 12 cuotas. La tasa empieza en 29% anual y puede llegar hasta el 55%. La tasa promedio es del 40% y el análisis de riesgo lo realizan internamente a partir de todos los datos que disponen de sus usuarios.

"A los bancos les es muy díficil dar créditos tan pequeños de forma confiable", detalla Martín de los Santos, VP senior de Mercado Libre. "Tenemos información financiera y también de comportamiento -qué tan rápido responden a problemas del cliente, por ejemplo-; son 2.000 variables que nos permiten entenderlas muy bien y nos hace incluir empresas que si las miraramos solo con los Bureau de crédito estarían afuera."

El sistema no requiere documentación adicional y no se pregunta el destino. Hay que separar los créditos para los compradores de los créditos para vendedores dentro de la plataforma. Los primeros lo pueden usar solo para compras -aunque ya empezaron a dar créditos personales en efectivo- mientras que los segundos tienen la posibilidad de recibir el dinero en sus cuentas de Mercado Pago.

De acuerdo al testimonio de una pyme dedicada a los libros, los créditos son muy útiles para comprar capital de trabajo porque, si bien los intereses son altos durante los primeros meses, las cuotas, al ser fijas, "se van licuando con la inflación".

"La facilidad del uso lo valoran mucho", dice De los Santos. "Tenemos 300.000 empresas scoreadas. Con dos clics, sin darnos ningún tipo de información adicional, tienen el dinero en el banco".

"El 66% lo usan para reforzar inventario y los que piden crédito incrementaron sus ventas año a año 85%. El acceso a la financiación les permite crecer su inventario y, además, tienen un incentivo a vender más porque saben que la oferta de crédito siguiente va a ser superior", desarrolla.

Imagen: Pixabay.

Para compradores

En el caso de los créditos en efectivo para compradores, fueron anunciados por la vicepresidenta senior de Producto de Mercado Pago, Paula Arregui, el pasado mes de junio.

Desde que comenzó, Mercado Crédito llegó a 222.000 personas que efectuaron 1.3 millones de compras por $ 2.500 millones solo en la Argentina.

Las cuotas se pagan a través de Mercado Pago y, en casos de atrasos, se pagan intereses que empiezan a correr tras los cinco días de mora.

"Veíamos históricamente, de las personas que compraron en el sitio, el 72% tiene tarjeta de crédito. Mientras que en la Argentina, solo el 32% no tiene tarjeta. Así que hay mucha gente que no estaba comprando por no tener tarjeta", enumera De los Santos.

"Aprovechando toda la información que tenemos en nuestro sistema incluimos a mucha gente que los modelos de scoring tradicionales dejan afuera porque no los conoce. De cada 100 personas que piden un crédito con nosotros, aprobamos al 60%", cuenta.

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma