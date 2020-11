Cómo funcionan los satélites de Elon Musk: cuál es 'la magia' detrás de su desarrollo

Finalmente, SpaceX, la compañía aeroespacial privada del magnate Elon Musk confirmó que su servicio de internet de banda ancha por satélite, Starlink, poseerá un precio de US$ 99 mensuales para sus usuarios.

A esa cifra, los interesados deberán sumarle otros US$ 499 por un kit de instalación.

En principio, el servicio busca ofrecer una velocidad de internet más rápida a los usuarios radicados en zonas rurales con opciones de conectividad actualmente limitadas.

El precio del servicio fue publicado por la agencia Reuters, tras acceder a una serie de correos electrónicos enviados por SpaceX.

La historia

Usuarios radicados en los estados de Washington, Wisconsin e Idaho que anteriormente se inscribieron para probar el servicio de internet de Starlink recibieron invitaciones de SpaceX en el inicio de la semana para unirse a las pruebas denominadas "Mejor que nada Beta".

Más allá de la publicación de Reuters, desde SpaceX evitaron responder a la solicitud de comentarios.

El proceso

SpaceX ya puso en órbita más de 800 satélites. No obstante, necesita lanzar varios miles más para ofrecer internet de banda ancha de este tipo a nivel mundial. La inversión total alcanzaría los US$ 10.000 millones y generaría unos US$ 30.000 millones anuales.

Ese dinero sería utilizado para para ayudar a financiar el programa de cohetes interplanetarios de Musk llamado Nave Estelar.

El arribo del programa Starlink Beta aparece en escena en momentos en que rivales como OneWeb, el operador de satélites colapsado rescatado por el gobierno británico, el Grupo Bharti de la India y el Amazon AMZN.O, de Jeff Bezos, planean también ofrecer sus propias redes de satélites de banda ancha.

"Como pueden ver por el título, estamos tratando de bajar sus expectativas iniciales", sostiene uno de los correos electrónico de SpaceX. "Esperen ver que las velocidades de datos varían de 50Mb/s a 150Mb/s y la latencia de 20ms a 40ms en los próximos meses a medida que mejoremos el sistema Starlink", añade el e-mail.

El correo electrónico también advierte que en el servicio "también habrá breves períodos sin ninguna conectividad".

Elon Musk ya brinda servicio Starlink de

banda ancha satelital en zonas rurales

En su publicación, Reuters contó que un usuario habló con la agencia y comentó que pagó US$ 578 por el kit Starlink, incluyendo el envío y la manipulación.

Además, el usuario citó una nota de SpaceX que decía que "pueden enviar todo de vuelta por un reembolso del 75% "si no están satisfechos con el servicio”.

Por otro lado, la compañía de comunicaciones globales ViaSat ofrece internet rural con velocidades de hasta 50Mb/s por unos US$ 170 mensuales, de acuerdo a los datos publicados en su portal.

Más ejemplos

Por otro lado, una escuela rural en Texas, la agencia de emergencias del estado de Washington y hasta la tribu rural de indios Hoh en la costa del Pacífico de Washington fueron los primeros en probar el servicio en los últimos meses, de forma gratuita.

Un funcionario de la compañía remarcó a Reuters que la empresa planea hacer público el negocio de internet por satélite, pero no durante varios años.