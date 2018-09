Cómo es trabajar en Netflix (y cuál es el secreto para pasar la entrevista)

Combinando cultura pop y tecnología, Netflix tiene valores bastante particulares que su CEO, Reed Hastings, explicó una vez en presentación allá por el 2009. En 2016 un empleado contó todo lo que vivió cuando entró a la empresa y ahora, la compañía respondió preguntas sobre su filosofía en LinkedIn. ¿Cómo es trabajar para el gigante de las series?

Todo comienza con la entrevista. Según explicó el empleado de Netflix, la mitad de esta tiene como objetivo detectar si el perfil del candidato coincida con la cultura de la empresa. “Me entrevistaron durante ocho horas y parecía muy fácil, pero ahora entiendo que las preguntas eran para ver si encajaba, hubo pocas preguntas técnicas”, escribió. Durante esta etapa organizan entrevistas con miembros de distintas áreas, desde Recursos Humanos hasta los jefes y miembros del equipo que busca talento. En caso de no caerle bien a alguno, las chances de quedar son mínimas. “La decisión depende del equipo, pero es extraño que te elijan si alguien dijo que no”.

Una vez dentro de la compañía, cada uno es libre, pero las responsabilidades abundan. Básicamente, alguien podría adelantar unos capítulos de su serie favorita en el trabajo, pero, según escribieron en LinkedIn, “hay tantos proyectos y se trabaja tan rápido que probablemente no haya tiempo, ni sea una prioridad, ponerse al día con las series”, aunque algunos equipos tienen que verlas como parte de su trabajo.

Otra cosa: en Netflix, el que no trabaja, se va. “Netflix no da vueltas a la hora de echar ‘peso muerto’. Si no estás trabajando, no hay razón para mantenerte”, explicó el empleado en Reddit. Es que en Netflix no hay posiciones “junior”, la mejor y la peor parte del trabajo es la misma: la libertad. “Nadie te dice que hacer, pero esto significa que determinar qué proyectos van a tener el mayor impacto puede ser muy difícil”, señaló.

En la presentación que hizo Hastings en 2009, el CEO destacó los nueve valores que definen a la empresa: juicio, comunicación, impacto, curiosidad, innovación, coraje, pasión, honestidad y trabajo en equipo. Eso sí, los “imbéciles brillantes” no tienen lugar en Netflix. Según él, el daño que le hacen al equipo es demasiado alto, sin importar qué tan buenos sean.