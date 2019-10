Cómo es la "solución definitiva" a la devaluación y el límite para comprar dólares: la maneja un argentino

Argentina es uno de los países más importantes de la región en lo que a criptomonedas se refiere. También, a escala global, es uno de los países más cripto-friendly, con diversos proyectos e iniciativas relacionadas al ecosistema blockchain; desde la compañía líder de custodia de criptoactivos Xapo hasta la startup millonaria Ripio. El concepto "criptomoneda" aglutina a todos los valores digitales que se crean sobre tecnología blockchain: una base de datos compartida basada en criptografía y otras formas de seguridad informática.

La nueva incorporación al populoso plantel de proyectos impulsados por blockchain es Dai, una criptomoneda inteligente que tiene un valor estable y constante de u$s 1 -una suerte de dólar digital, si se quiere- ya llegó a la Argentina y quiere ubicarse como la moneda de referencia para remesas y reserva de valor.

El activo digital fue lanzo en 2017 por MakerDao una Organización Autónoma Descentralizada (DAO, por sus siglas en inglés) y es la única criptomoneda generada por sus usuarios a través de depósito de garantías lo que le permite mantener su valor estable en torno a u$s 1. "Una DAO es muy similar a una cooperativa, no hay una cabeza, es un grupo de personas que desarrollan una tarea en particular a través del consenso. En este caso, es el protocolo o plataforma DAI", explica Mariano Dipietrantonio, lider de Comunidad y Marketing para América Latina en MakerDAO, y quien trajo la moneda la país.

"La razón para desembarcar en Argentina es obvia. La depreciación del peso, la volatilidad del dólar y el acceso precario a servicios financieros. Pero también porque hay grandes talentos, programadores y desarrolladores", explica Di Pietrantonio.

No hay dudas que las PASO desataron una nueva corrida cambiaria y con ella la necesidad de los ahorristas de comprar dólares o retirarlos del banco ante el temor a la vuelta de un nuevo corralito bancario. Volver a guardar los ahorros debajo del colchón se convirtió en una opción para muchos, pero sin dudas una elección nada segura y redituable.

Con la nueva normativa del Banco Central que restringe la compra de dólares a no más de US$ 10.000 por mes, las posibilidades para realizar operaciones (Inmobiliarias y compra de vehículos, entre otras) y de invertir en la moneda estadounidense se achican.

Sin embargo, existe una alternativa a las operaciones cambiarias tradicionales que le posibilitarán a los ahorristas continuar invirtiendo en la forma de criptomonedas.

¿Qué es Dai?

Detrás de esta stablecoin no hay una autoridad centralizada, ni una entidad financiera que emita estos activos como sí ocurre con otras criptomonedas como el Tether.

Las Dai son tokens (implementaciones) de la red Ethereum, una plataforma descentralizada que permite la creación de contratos inteligentes en una red p2p, que también incorpora una criptomoneda llamada Ether (ETH). Las Dai están soportadas en ETH y así obtenien una estabilidad que el resto de otros cripto activos no tiene. Es así que Dai no pierde valor y resiste mejor la fluctuación severa de mercado.

Por su naturaleza descentralizada, es resistente a la censura ya que ninguna entidad tiene control total sobre la red. Esta cualidad es muy valorada por quienes deben mandar remesas a otros países, o estructurar pagos diferidos en el tiempo.

A través de un sistema de incentivos, las Dai tienden asintóticamente al valor de u$s 1. Cuando Dai vale más de u$s1, los tenedores de de ETH buscarán crear más Dai para venderlo y obtener un rédito. Caso contrario cuando Dai vale menos de u$s 1, quienes tengan que recuperar el ETH que usaron para emitir Dai anteriormente, buscarán comprar Dai a un precio más barato, llevando de nuevo el precio del mismo a US$ 1 por demanda conjunta.

La utilidad de la moneda digital reside en que funciona como una reserva de valor técnicamente atada al dólar pero también como una posibilidad de interés. "Existe un uso llamado compound que genera interés mensual de forma muy parecida a MercadoPago. Se maneja a través de smart contracts generando un pool de Dais que algunos piden prestado y luego pagan un interés. Los dividendos rondan el 14% anual y llego a ser de hasta 25% y en dólares", explica el representante de Dai en el país.

"También es posible generar interés y asignarlo automáticamente a otra billetera virtual por lo que se pueden envíar remesas sin pasar por el banco a un costo mínimo de transacción", agrega.

El desembarco en Argentina

La divisa digital llegó al país a través de un sistema de partnership con dos empresas locales dedicadas a la compra-venta de criptomonedas, Buenbit y Ripio. Ambos exchanges de criptomonedas comerciaran Dais. "Estos últimos tiempos se terminó de afianzar el uso de cripto como mecanismo de reserva de valor. El lunes fue un dia de trading mas alto del año para nosotros. También surgen nuevas criptos al mercado que toman relevancia, como el caso de Dai, y se empieza a usar blockchain para registrar todo tipo de valores", explica Sebastián Serrano, CEO de Ripio, que ya cuenta con 300.000 usuarios registrados en el país.

"Es una opción muy interesante la propuesta de Dai porque usa contratos de deuda denominados en dólares que tienen colaterales en cripto. Se reduce la flotación y evita los cisenes negros que tienen otras cripto uno a uno con el dólar, como que cierre la cuenta bancaria desde donde se maneja la paridad", explica Serrano.

Los próximos seis meses serán de reforzamiento de partners para esta DAO y su criptoactivos. Por lo pronto, tienen pensado trabajar con pundiX, una suerte de posnet de criptomonedas, y con Taringa!, la red social argentina que empezará a recompensar a sus usuarios con Dais.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO