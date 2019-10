Cómo es la mega fábrica que Amazon va a poner en Argentina (y cómo va a transformar a Bahía Blanca)

"Sin Amazon, la mayor parte de internet desaparecería", eso dicen muchos. Por eso no hay relativizar la importancia de su llegada a la Argentina, quedando por delante de Chile.

Tal como menciona la nota de El Cronista, el "Proyecto Tango" está cerca de develarse y significará la inversión de -por lo menos- US$ 800 millones por parte de la firma Amazon Web Services, la rama dedicada al cloud computing del gigante del e-commerce que en 2018 le dio a Jeff Bezos la mayor parte de sus ingresos operativos: creció 47% mientras que la plataforma de comercio electrónico lo hizo en el orden del 31%.

"De confirmarse finalmente la instalación del data Center de AWS en Argentina sería una gran noticia", comenta Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet-CABASE. "Desde ya por la inversión que implica, en un contexto en el que no sobran, pero también porque va a generar la localización de muchos mas contenidos en el país y por ende una menor latencia en el acceso a esos contenidos que AWS tiene hoy hosteados en Brasil o Estados Unidos."

Pero, ¿que es Amazon Web Services? Se trata de un conjunto de servicios de computación en la nube. Hablando en criollo, se trata de servidores distribuidos en distintos lugares del mundo que están interconectados entre ellos y con el resto de internet.

A este servicio lo utilizan todo tipo de empresas en el mundo -bancos, telcos, retail, etc.- y compite como Microsoft Azure y Google Cloud Plataforms, entre otros, aunque se la considera pionera en el sector.

La idea para armar este servicio nació en el año 2000, según recordó oportunamente el CEO de AWS, Andy Jassy. En aquellos momentos, a principios de este siglo, Amazon se enfrentaba a problemas de escala habituales para compañías de e-commerce por lo que tenía que desarrollar sistemas internos sólidos para sostener su crecimiento y eso les dio lo que luego sería AWS.

El "modelo chino" que mira Galperín para que Mercado Libre valga US$ 30.000 M La popularidad de los pagos mobile en China no para de crecer, de la mano de plataformas como WeChat y Alipay, los códigos QR de pago están en todos los espacios de la vida cotidian en China. Desde centros comerciales de lujo hasta vendedores ambulantes, los consumidores pueden realizar pagos fácilmente al escanear un código QR con sus teléfonos inteligentes.

Amazon tenía la idea de lanzar un nuevo servicio de e-commerce, llamado Merchant.com, para que retailers como Target o Marks & Spencer crearan su propia plataforma con Amazon como motor. Esto resultó más difícil de lo que se esperaba porque no se planeó de manera acorde.

Terminaron creando un entorno que era capaz de funcionar como una plataforma de desarrollo centralizada que sea útil para terceros. El desarrollo de Merchant fue ralentizado y la construcción de herramientas se comenzó a organizar. Como dice Jassy, como quien no quiere la cosa, se convirtieron en una compañía de servicios.

Pero esto trajo nuevos problemas: todos los ingenieros de software estaban trabajando en sus propios proyectos individuales sin pensar en la reutilización. Por esto, y el gran crecimiento interno, comenzaron a construir un conjunto de servicios de infraestructura comunes al que todos pudiera acceder sin necesidad de desarrollarlo de cero en cada oportunidad.

Ya en 2003, en una reunión en la casa de Jeff Bezos, se dieron cuenta de que el nuevo sistema era excelente para correr servicios de infraestructura como software, almacenamiento y bases de datos. Fue ahí cuando, de manera algo caótica, se dieron cuenta que tenían un negocio adicional adentro de AWS: darle servicios a terceros para que, de esta manera, su infraestructura se convirtiera en una suerte de "sistema operativo de internet".

Esto no significa que tuvieran todo claro entonces. "No creo que ninguno de nosotros tuviera la audacia de predecirlo y de que crecería tanto y tan rápido como lo ha hecho", expresó Jassy.

Por qué MercadoLibre puede ser el próximo Amazon "El homosapiens tiene la capacidad de imaginar el futuro", dijo al comienzo de su charla Gustavo Buchbinder, el CEO del grupo W-Hub y vicepresidente de IAB Argentina, una asociación dedicada a la publicidad online.

Recién comenzaron a comercializar el servicio en agosto de 2006 y lo llamaron Amazon Elastic Compute Cloud. En el nombre se esconde el "arma secreta" que descubrió AWS: la posibilidad de escalar los servicios de nube de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Para visualizarlo de manera sencilla se puede recurrir a una explicación bien simplificada: una empresa de e-commerce como Mercado Libre, que trabaja con AWS, tiene una X necesidad de servicios de computación en la nube la mayor parte de días del año pero esto se multiplica cuando llegan las fechas de descuentos como Hot Sale y Ciber Friday. En estos momentos, AWS comienza a brindarle más espacio de manera automática de acuerdo al plan que tiene contratado Mercado Libre.

Al momento, los 69 data center de AWS -que ellos llaman "zona de disponibilidad"- están ubicados en 22 lugares diferentes dispersos por todo el globo. Amazon confirmó en este último tiempo construir nuevos data center en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Yakarta (Indonesia) y Milán (Italia).

"Siempre es positivo que estas grandes tecnológicas líderes a escala global miren a la Argentina para instalarse. Suma al ecosistema y le sube la vara a las empresas locales para mejorar", puntualiza Pablo Gigy secretario del Córdoba Technology Cluster (CTC), una organización asociativa que representa a más de cincuenta compañías tecnológicas de la provincia mediterránea,

"Por otro lado, la posibilidad de tener un data center de Amazon de manera local va a mejorar la accesivbilidad al servicio para todas las empresas en el país mas allá de las tecnológicas."

Para Guillermo Calabrese, director de Tecnología de Red Link. implica, "en caso de que sea cierto, una mayor cercanía de uno de los líderes tecnológicos mundiales" y además genera "un compromiso con el país". AWS, en tanto, puede aprovechar "cuestiones de la ley de economía del conocimiento y algunos costos en pesos".

Amazon Prime Video llega a la Argentina: cuánto sale y qué podés ver La operadora Movistar golpeó el tablero. La firma confirmó que brindará el servicio de streaming Amazon Prime Video en su plataforma de video OTT Movistar Play en la Argentina a partir de septiembre. El servicio de streaming de Amazon Prime Video, uno de los rivales directos de Netflix a nivel mundial, ya estaba disponible desde la Argentina, pero los usuarios debían pagar en dólares para poder suscribirse.

Lo que pasa cuando llega Amazon a un nuevo lugar

La llegada del centro de datos puede constituir el primer paso para que la empresa creada por Jeff Bezos en los albores de la "burbuja puntocom" -y uno de sus pocos sobrevivientes- desembarque 100% en el país.

De acuerdo a un estudio de One Click Retail, la compañía representó 4% de las ventas de retail de los EE.UU. en 2017. No por nada, las noticias de 2017 y 2018 estuvieron dominadas por la decisión de Amazon de dónde emplazar su segundo "cuartel general", conocido como HQ2. Desde que anunció la posibilidad recibió 238 propuestas que incluían recortes fiscales y otras ventajas impositivas. Al final, Amazon decidió ampliar sus oficinas en Virginia y canceló los planes de desembarcar en Nueva York después de recibir múltiples críticas.

Al igual que en la Argentina, el nuevo HQ de Amazon trae a cualquier lado empleos de alta calidad. Si bien un data center representa a lo sumo un centenar de puestos de trabajo, también abre la puerta para que otras empresas de importancia reconozcan las distintas ventajas del sur de la provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca y Puerto Rosales -cerca de Punta Alta-) y decidan acompañar a AWS. Un dato no menor es que los recursos humanos argentinos se veran además reconocidos tanto desde la cuestión técnica y del talento argentino (algo que se ve en los cinco unicornios locales -OLX, Despegar, Mercado Libre, Globant y Auth0-: la Argentina es el único país de los países de América de habla hispana con esa cantidad).

El director del laboratorio de inversiones de la Universidad de Texas en Austin, Rob Adams, declaró el año pasado que cuanto más chica sea la ciudad donde desembarque Amazon, mayor será el impacto. No es lo mismo Buenos Aires y el conurbano, con su mas de 20 millones de habitantes, según datos del Indec de 2018, que Bahía Blanca con sus 300.000.

El desafío, claro, será para las empresass que quieran contratar mano de obra, ya que la presencia de Amazon tiene el efecto de subir el promedio salarial en el sector IT. En Seattle, donde la compañía tiene uno de sus oficinas centrales, se crearon 100.000 empleos desde el año 2000, y el 90% del millón de trabajos relacionados con el sector están cerca de su campus. Ahora, la ciudad es la segunda con mejores sueldos en tecnología del mercado estadounidense.

En este sentido, Gigy, del CTC, indica: "Mas alla de los beneficios fiscales y la ley nueva de promoción ponen la mira aca también por la capacidad de recursos humanos y de formación, ahí tenemos un gran desafío, el de formar más gente. La escasez en el sector IT es un fenómeno mundial pero la solución no pasa por ver esto con malos ojos sino por impulsar a los jóvenes a estudiar carreras tecnológicas tanto desde el gobierno nacional y los provinciales asi como desde la empresas". Esto significa, refrenda Calabrese, "puestos de trabajo adicionales". Lo mismo expresa Graizer: "La instalación de AWS significa también la creación de puestos de trabajo de alta calificación que van a hacer de la ciudad en la que se radique el data Center, un diferencial como factor de atracción del talento de IT".

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma