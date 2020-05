Cepo ultra hard: dónde y cómo podés conseguir dólares ilimitados al precio más barato del mercado

Las nuevas restricciones a la compra de dólares, que ahora también involucra el comercio exterior y la adquisición de dólar en el mercado a las empresas, volvieron a generar polémica e incertidumbre. Ante este escenario, muchos argentinos vuelven a volcarse a las criptomonedas como una alternativa viable tanto de ahorro como de escape a ciertas regulaciones que solo afectan por el momento el dinero fiat tradicional.

Las criptomonedas son una alternativa viable porque permiten almacenar valor en un activo que está alejado de las fuertes fluctaciones devaluatorias del peso y, además, está mucho menos regulado que la compra de divisas que tienden a sostener su valor como el dólar.

Para comprar criptomonedas, de las cuales hay de muchos tipos y precios, conviene acercarse a una exchange cripto. Se trata de empresas que ofrecen una plataforma para comprar y vender criptomonedas. Como las criptomonedas son activos digitales, necesitan de tecnologías especiales para poder transaccionarse y almancenarse de manera segura. Por lo general, todos los exchanges que operan en la Argentina ofrecen a sus usuarios estas facilidades. Cabe destacar que la compra de criptomonedas en Argentina es legal, aunque su regulación no esté del todo clara y la mayoría de las empresas que las comercializan están sujetas a regulaciones del BCRA (como prácticas de KYC, sobre datos personales de sus usuarios). Del mismo, las criptomonedas no pagan el impuesto PAÍS ni tampoco están sujetas al límite diario de US$ 200 que tiene el dinero papel.

¿Cómo conseguir el mejor precio?

Bitcoin, la criptomoneda más famosa, es un sistema financiero distribuido, liberado en 2009 por un programador bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto. No está emitido por ningún gobierno ni empresa (pese a que cada vez está más respaldado por estos) y no es considerado moneda de curso legal en ningún país hasta la fecha. Sin embargo, por sus propias características, cumple la función de reserva de valor y por eso es tan codiciado por los argentinos.

El precio de un bitcoin (BTC) lo determina todo aquel que quiera participar en su proceso de compra – venta, en esencia sus usuarios. Aunque influyan múltiples factores, en última instancia, siempre determina su precio. El comercio de bitcoins permite distribuirlo y beneficiarse por ello. Como en otros escenarios, los productores (en el caso de Bitcoin: los mineros) pueden proponer un precio al vender sus bitcoins a los interesados llegando a acuerdos. Imagina los típicos tratos entre dos personas, una propone un precio y si la otra, entre regateos, está dispuesto a aceptarlo entonces se hace la transacción.

Esto puede hacerse en la calle, y se hace. Pero, en un mundo informatizado como el nuestro, es más común ver este tipo de tratos en plataformas online especializadas y optimizadas para ello. Las conocidas “plataformas de trading Bitcoin“ o exchanges. Es por esto que el precio de Bitcoin y de otras criptos (salvo casos especiales, como las llamadas stablecoins, que tiene un valor que se mueve asintóticamente a US$ 1) siempre es fluctuante y no todos los exchanges venden al mismo precio.

En el caso de Argentina, las diferentes empresas que ofrecen venta de criptomonedas también tienen diferentes precios. Estas diferencias se dan por los modelos de negocios, los costos de cada empresa y las facilidades de operación. Por ejemplo, las empresas más tradicionales en el país en este rubro como SatoshiTango o Ripio operan de manera diferente a algunas más nuevas como por ejemplo Athena; que es una cadena de cajeros automáticos que permite comprar o vender criptomonedas.

En el sitio coinmonitor.info se puede ver en tiempo real el valor según cada exchange.

Todos los precios, por convención internacional, se presentan al precio de Bitstamp (un exchange internacional) más un porcentaje positivo o negativo de ajuste. En este sentido, el precio +x% bitstamp se debe leer como: el precio del bitcoin en bitstamp sumando un n%. Por ejemplo, la empresa SeSocio actualmente compra al precio de Bitstamp +6% o lo que es lo mismo $ 1.141.536,32 por cada bitcoin. Mientras que la empresa Buenbit vende a $ 1.247.431,44 o bitstamp +16%. Esto significa que en Buenbit el precio de venta al público es de $ 1.187.539,87 por bitcoin (cabe recordar que se puede comprar por fracciones).

Sin embargo también existen alternativas igualmente válidas pero que no son gestionadas por empresas. Una es el caso de las ventas p2p (peer-to-peer) a través del sitio local bitcoins. Esta web recopila vendedores y compradores particulares de Bitcoin que manejan sus propios precios.

Finalmente, y exclusivamente en Argentina, se puede comprar bitcoins y otras criptomonedas a particulares que se agrupan en redes sociales. El sitio más grande y confiable es en Facebook: el grupo Bitcoin Argentina. Para quienes tengan dudas sobre las operaciones, lo más recomendable es acercarse a la ONG local de criptomonedas que lleva el mismo nombre que el grupo de Facebook.