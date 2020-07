Cambian los pagos en Argentina: el proyecto del BCRA que pone "todo en blanco" y complica a MercadoLibre

Según trascendió el Banco Central diseñó un proyecto denominado “Transferencias 3.0″ con el que cambiarían los métodos de pago en todo el país. El proyecto, que ya fue presentado por el BCRA a las entidades que reúnen tanto a los bancos como a las fintech y apunta a expandir las transferencias electrónicas con otros mecanismos, como los pagos QR, fijando comisiones máximas y estableciendo un “pase gratuito” para que los comercios que facturan hasta $400.000 por mes puedan aceptar pagos electrónicos sin costo alguno.

Esto significa que un comercio podría facturar hasta $ 400.000 con Mercado Pago y hasta $ 400.000 con Todo Pago, y ser gratis en ambos casos.

Se estima que, según lo transmitido por el BCRA al sector financiero, la idea es levantar “el instrumento de pago más eficiente del mercado” que incluirá, en un marco de interoperabilidad, a todo tipo de cuentas, virtuales y bancarias. La nueva plataforma aspira a reemplazar a dos herramientas lanzadas durante la gestión de Cambiemos en el Central: el Debin (Débito Inmediato), de escasa utilización, y los PEI (Pagos Electrónicos Inmediatos), un mecanismo que habilitó las transferencias bancarias inmediatas y gratuitas.

“Lo que se lee del documento es que el tope del BCRA de $ 400,000 por comercio sólo aplicaría para las operaciones de pago que se hagan utilizando las Transferencias 3.0 no para los otros medios de pago, que seguirán cobrando lo que hayan acordado, por lo cual no creo que hayan atacado a Mercado Libre”, reveló uno de los participantes. Por otro lado, también aparecieron ciertas voces críticas. “El objetivo del Central es poner un incentivo para que se usen las transferencias digitales, pero las fintech van a tener muy pocos incentivos en realizar transferencias 3.0 si cualquier comercio de menos de $ 400.000 por mes no les deja nada, cuando hoy se cobra el 0,6%. Habría que poner el incentivo adecuado para que se use más. De lo contrario, como este canal no es excluyente, van a forzar que se use más el medio que les deje más ganancias. Por ende, no tiene mucho sentido, ya que si bien es un incentivo de generar crecimiento en medios de pagos digitales, terminará siendo contraproducente”, según otro de los participantes. Según otro asistente, "hacerlo gratis va a generar que ninguna compañía, incluyendo a Mercado Libre, haga el esfuerzo por generar que este medio de pago sea masivo. Van a seguir cobrando por débito o donde el margen sea más grande"

La idea es que se duplique el mercado de emisión de pagos tipo “débito” en 2022, e ir hacia más de 4000 millones de pagos digitales anuales en 2022, con un 15% de digitalización del mercado

Esas transferencias serán claves y están pensadas para trabajar en el mismo esquema que las tarjetas de débito y de crédito, los pagos con código QR y otros sistemas más novedosos, como el pago asociado a un DNI o a un celular. Al parecer, el BCRA respondió al histórico pedido de las fintech: poder operar interpagos con QR.

Según trascendidos, Dimo será la tarjeta que permitirá transferencias de una cuenta bancaria sin depender del CBU; alcanzará con que el que envía el dinero y el que lo recibe estén registrados mutuamente en su agenda telefónica. Dimo será lanzado en septiembre por Play Digital, un nuevo jugador en el que están asociados una veintena de bancos líderes y que seguramente jugará un rol en el diseño de este nuevo esquema. Para el comerciante que debe aceptar el pago, el costo será gratuito si su facturación no supera los $400.000 mensuales, ajustables por inflación. Si supera ese monto, habrá una comisión fija del 0,6%. De ella, el 0,4% será para el adquirente (Prisma, First Data, Mercado Pago y otros) y el 0,2% para la billetera digital o el banco del cliente.

Es posible que el futuro del proyecto esté supeditado a la AFIP y al Ministerio de Economía. El Central apunta a que los comerciantes incluidos en el “tramo gratuito”, que facturen menos de $400.000 por mes, tampoco reciban las retenciones anticipadas de la AFIP, aún cuando después deban hacer la correspondiente liquidación de impuestos. De esa manera, la formalización que implica abandonar el “solo efectivo” no se vería comprometida por el miedo de los comerciantes a facturar en blanco.

En el BCRA indican que van hacia una búsqueda de consenso con todos los actores del sistema nacional de pagos (bancos, fintech, empresas de infraestructura de pagos): “Se habló con todos y todos son escuchados”. Buscan armonizar las normativas, regular y fijar reglas estándar para todos los participantes. La premisa es la creación de un Interfaz Estandarizada de pagos, para que todos la información de los pagos tenga el mismo formato y sea Interoperable entre sistemas.

"Todos estamos alineados en promover los pagos digitales, instantáneos y eficientes. Nuestra propuesta, de varias etapas y consensuada con mas de 50 players de distintos sectores, se enfoca en la problemática de la interoperabilidad QR, que es una parte de la que contempla la del BCRA (la de ellos es un poco más abarcativa y más compleja de implementar, naturalmente) pero no son contrapuestas. En cuanto a los economics, confiamos en que se llegará a un consenso para maximizar el valor para todos los participantes y fomentar la competencia, la innovación y la inclusión en un campo de juego nivelado", afirma Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina de Fintech.

MG MARIANO GORODISCH

MC MATIAS NAHUEL CASTRO