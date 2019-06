Cajeros express: cómo entrar al negocio por US$ 7.5000 y recuperar la inversión en 6 meses

La empresa Red Link está comercializando cajeros automáticos para usarse por fuera de las entidades bancarias. Se trata de un nuevo negocio que promete recuperar la inversión en poco tiempo y, además, reducir algunos de los costos operativos más pesados de los comercios.

Teniendo en cuenta estadísticas globales, en el mundo hay un cajero Automático cada 2.442 personas. En América latina el promedio es 2.114 personas por cajero mientras que en África asciende a 7353. Visto de ese modo el promedio latinoamericano no parece tan alto, salvo que se lo compare con Europa (1271) o América del Norte (713). Además, si bien el uso del dinero electrónico se incrementa, tomando las distintas alternativas de pagos que no sean efectivo (compras con tarjeta de débito, pago electrónico inmediato o PEI, transferencias inmediatas, billeteras digitales, etcétera) aún subsisten en la economía no pocos sectores con altas participaciones de efectivo.

Es este escenario, junto a la normativa 6.005 A del Banco Central, que permitió que se modificará el modelo tradicional del negocio de los cajeros: estos solo podían ser administrados por entidades bancarias. Incluso desde la operativa, la recarga de dinero tenía que ser realizada por personal bancario que, además, este acompañado por personal polícial. Fue lo que propició la aparición del negocio de los cajeros para comercios particulares y extra bancarios.

“La modalidad denominada Cajero Express es un éxito en toda la Argentina, especialmente en el interior del país con más de 300 Cajeros Express funcionando y más de 400 contratos firmados, los cajeros administrados por comercios prometen seguir creciendo”, afirmó a Infotechnology Jorge Larravide, Gerente Comercial de Red Link.

Estos nuevos cajeros están habilitados para operar por fuera de las entidades bancarias y la estrategia de Link fue enfocarlos en el modelo que se conoce como "cash dispenser". Son máquinas con menos funciones que los cajeros tradicionales y solo admiten extracción de dinero y consulta de saldo. "No eran necesarios cajeros con funciones complejas y medidas de seguridad sofisticadas como la biometría, por eso usamos este tipo que cuesta US$ 6.000 versus los otros que tiene un piso de US$ 14.000. Esto nos permitió ofrecer una inversión que se paga a si misma en 6 meses", explica Larravide.

El modelo es que comercios que manejan una gran cantidad de billetes puedan incorporar el servicio de cajeros automáticos. ¿Por qué es beneficioso para el comercio? "Por varios motivos, el principal es que deja de incurrir en el costo de transporte de caudales que es muy significativo, todos los billetes originados en el cobro por las ventas el comercio lo coloca dentro del cajero automático, este dinero es luego retirado por los clientes", argumenta el gerente de Link. "Los otros dos puntos importantes son que el comercio recibe un reconocimiento por la operación de parte del administrador y además un comercio con un Cajero Automático disponible que tiene siempre dinero es atractivo para una persona que va a retirar", agrega.

Según explica Link, el alto número de transacciones (se calculan unas 3.500 mensuales por cajero, se debe a que los cash dispensers se enfocan en el grueso de los usuarios de cajeros automáticos. El 70% de las operaciones más comunes en cualquier cajero son realizables desde los express, particularmente, el retiro de dinero que llega a representar el 50% de la utilidad de una unidad.

Hoy, el mayor cliente son las estaciones de servicio, que abarcan casi 7 de cada 10 cajeros instalados. El otro gran sector son los comercios, las casas de cambio y se espera que se agreguen este año los comercios de pago de servicios como RapiPago o PagoFácil. Desde Link afirman esperar cerca de 800 contratos de cajero para fin de año.