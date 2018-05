CIO del año 2018: la votación ya arrancó

Infotechnology vuelve a premiar al responsable de Sistemas que más innovó en los últimos 12 meses. Acá, una preselección de los candidatos, cuyo ganador es elegido por sus pares y que será presentado en la edición 18° de este certamen que ya es un clásico en la comunidad IT.

Marcos Rodriguez Brea, director de IT de Telecom

Llevó a cabo un proyecto de transformación digital en servicios de Data Center de una de las compañías de telecomunicaciones líderes del país. Es su especialidad: en su carrera de 22 años, realizó mudanzas de Data Centers, cambios de plataformas, migraciones y otras implementaciones de nuevas soluciones en materia de IT. Ahora, estará liderando la fusión entre dos grandes empresas, Telecom y Cablevisión. Es licenciado en Ciencias Exactas por la UBA, con experiencia como responsable de IT en las industrias de telecomunicación y financieras.

Maximiliano Spagnoulo, PCArts

Durante 2018, tuvo como meta integrar y optimizar la información provenientes de las distintas operaciones de la compañía (importación, inventarios, producción, ventas, finanzas, contabilidad) para que la información fluya de manera oportuna a cada área, incluyendo la alta gerencia. Inversión: US$3 millones. Tecnología: SAP/HANA en HEC. En el medio de la implementación, la empresa pasó de ser fabricante a importadora, con toda la tensión que ello significó. De cualquier manera, la implementación se realizó de manera exitosa.

Sergio Mazzitello, director de Sistemas de Naranja

Maneja un equipo de 222 internas entre procesamiento, tecnología, digital factory y analítica avanzada. Además, lidera el trabajo de 250 personas tercerizadas para el desarrollo. Presupuesto: $900 millones (400 millones de inversión; el presupuesto total de 2016 fue de $450 millones). La empresa está diversificando hacia el turismo y tiene en marcha un proceso que llaman Evolución Digital: todo el “viaje del cliente” digital end-to-end. Utilizan estrategias agile en todos los desarrollos con células multidisciplinarias. Para ello, están instalando Microsoft Dynamics como ERP, Meta 4 como plataforma de RR.HH. y utilizando Machine Learning en Analytics (usan Hadoop). Tienen dos data center totalmente virtualizados y experiencia en distintas Nubes: IBM, Oracle, Azure y AWS. Están por lanzar un piloto de biometría.

Fernando Turri, CIO de Galicia

Enfocado en la transformación digital, este profesional con 22 años de experiencia en procesos centró su estrategia en la evolución de la omnicanalidad del banco Galicia, con sistemas que apuntan a las operaciones transaccionales. En ese esquema, la reducción de legacy con herramientas como Calipso en la mesa de dinero y Bank Trade en Comercio Exterior, apalancado por SAP Banking, fueron de sus implementaciones más importantes en 2017.

Sandra Rouget, subdirectora General de Sistemas y Telecomunicaciones (CIO) de AFIP

Después de varios años en Anses, donde implementó varias soluciones Open Source para modernizar el Estado, pasó a AFIP en 2018. En estos meses, integró ejecuciones fiscales digitales electrónicas enter PJN y AFIP, incluyendo firma digital, un nuevo portal de autenticación (clave fiscal) y la declaración jurada en línea para empleadores de empresas privadas.

Gustavo Echenique, director de TI y Procesos de Grupo Logístico Andreani

Ingeniero Industrial de profesión, implementó este año un sistema centralizado de Transporte y Distribución Alertan y Ktyan que demandó una inversión de US$ 1 millón para tener información más precisa de los envíos en tiempo real. Fue premiado por la International Road transportation Union (IRU), una de las asociaciones de logísticas más importantes a escala global, como uno de los directivos de empresas de transporte más innovadores del mundo.

Sonia de los Santos, CIO de Securitas

Cómo CIO de una de las empresas de seguridad física más importantes del mundo, está incorporando soluciones tech en todos los servicios, en línea con una transformación global de la empresa: guardias con reportes Real Time y, en general, van a una seguridad predictiva en lugar de reactiva. La Argentina es uno de los países más avanzados en ese proceso. Están en proceso de implementar un nuevo CRM en la región para lograr una mayor sinergía entre las operaciones de los distintos países. Están digitalizando documentos e implementando un software de servicios técnicos llamados TrailSoft que hace seguimiento satelital e incluye un dispositivo en los vehículos o una App en los Smartphones. El presupuesto aumentó un 25%.

Eduardo del Piano, director de Sistemas de Swiss Medical Group

Junto a su equipo, el ejecutivo implementar un sistema de historia clínica digital que engloba a todos los sanatorios y centros de salud. La inversión totaliza US$ 15 millones para un plazo de 5 años. Se trata de una solución: xHIS para el ámbito administrativo: v.5.10.09.01. xHIS para el ámbito clínico: v.6.01.25. Además, participó de la implementación del Marco Argentino de Interoperabilidad de Salud (MAIS) para crear un formato que puedan ser leídos por los distintos actores del sector salud y que reemplace la importante cantidad de papeles, archivos PDF y planillas de Excel que transmiten todos los días.

Marcelo Morales Rins, CPO de Ualá

Ingeniero en Electrónica devenido CPO de la startup de inclusión financiera. En 2017, implementó un proyecto de despliegue y operación de la infraestructura IT en la nube con AWS integrado con proveedores. Además, se hizo cargo del desarrollo in house de la App móvil que ya usan un millón de usuarios. Invirtió solo US$ 15.000 para todo el proyecto.

Eduardo Martínez, gerente de IT de San Miguel

La empresa de cítricos se encuentra en una segunda etapa de la transformación digital, tratando de usar intensivamente las herramientas que tienen, crecer en BI y disponibilidad de información de usuarios finales, y llegar la tech a todos lados, como las aplicaciones móviles. La estrategia fuerte es usar el equipo de IT para todo lo que es crítico: no tercerizan el conocimiento del negocio. Están llevando a cabo un fuerte plan de reducción de data centers, para que solo queden nodos de comunicaciones; el resto se está yendo a la Nube. El equipo es de 22 personas y tercerizan servicios. El presupuesto anual que maneja es de alrededor de US$ 5 millones.