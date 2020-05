CEO de Nubiral: "Esta crisis nos enseñó el papel primordial de la tecnología"

“El futuro va a demostrar que la pandemia aceleró la adopción de herramientas digitales y de toma de decisiones”, vaticina Maximiliano Giacri con la mirada puesta en lo que viene, en lo que ya muchos llaman ‘la nueva normalidad’ y se preguntan cómo será. Es CEO y fundador de Nubiral, una compañía boutique de tecnología con alcance global, especializada en innovación y transformación digital empresarial en base a soluciones personalizadas. Con la idea de que ese cambio digital es primordial, asegura incluso que esta situación para algunas empresas representó “una oportunidad para diferenciarse”.

Desde su creación en 2008, la misión de Nubiral es ayudar a las compañías a adoptar tecnologías para aumentar la agilidad, reducir costos, maximizar su rendimiento y superar los desafíos de la nueva era digital, como aliados estratégicos de sus clientes. Prestan servicios de Cloud, IT Consultancy y Data & Innovation.

“La crisis nos ayudó a descubrir nuevas formas de relacionarnos –agrega Giacri-. Gracias a la tecnología aprendimos que podemos ser igual de eficientes a través de procesos transformacionales y apoyándonos en plataformas digitales para no tener ninguna disrupción en nuestra operación. Descubrimos que no es necesario viajar para tener reuniones de negocios, y que trabajando desde casa se puede ahorrar tiempo y costos”.

-¿Qué experiencias están encontrando en los clientes ante este contexto difícil?

-Los clientes hoy buscan flexibilidad y customización en la provisión de soluciones. El contexto actual nos afecta a todos, pero cada uno tiene necesidades específicas y hay que saber detectarlas, resolver los problemas con una mirada personalizada; y ese es nuestro gran diferencial. El cloud, por ejemplo, ha estado ayudando a las empresas en su transformación digital, escalando rápidamente y reduciendo los costos operativos. La situación actual expuso la fragilidad de las infraestructuras locales y la necesidad de usar el cloud.

-¿Y cuál es el punto crítico para destacar?

-Es seguir operando de forma remota sin afectar el negocio. Muchas empresas ya habían realizado inversiones para hacer que su fuerza laboral pueda operar de forma remota, pero por conceptos de management tradicional no estaba bien visto el trabajo de esa forma. Hoy se aceleró y en muchos rubros es la única manera de operar.

-¿Cómo se está trabajando a nivel metodología DevOps?

-Las empresas que tienen a las áreas de IT como core de su negocio están comprendiendo que deben ser ágiles para no perder competitividad. Ágil significa que los equipos tienen que trabajar de forma integrada y colaborativa, y eso se realiza con un cambio de la cultura organizacional de los sectores de IT. De eso se trata DevOps, romper las barreras tradicionales de los sectores y especializaciones para poder ser todos dueños de los productos que se crean y desarrollan.

Nubiral fomenta el trabajo en equipo.

-Nubiral se caracteriza por una cultura joven. ¿Qué mirada están aportando los jóvenes ante una situación que es excepcional para todo el mundo?

-En Nubiral fomentamos el espíritu en equipo. Somos más de 60 personas muy diversas y comprometidas en la creación de valor. Nos enfocamos en romper esa gran barrera cultural que tenemos enfrente. Notamos que hoy más que nunca surgen ideas para resolver problemas simples del mundo “normal”. Los jóvenes son más flexibles y permeables a los cambios. Estamos viviendo un momento interesante en la historia, donde todo lo que conocimos hasta ahora está convirtiéndose al formato digital, y los jóvenes nacieron con esa cultura, para ellos la adopción de tecnología es automática y hasta natural. Las nuevas generaciones entienden la necesidad de innovar y que eso representa uno de los pilares para distinguirse del resto y no desaparecer.

En la charla, Giacri remarca la importancia de lo que vendrá, lo que significará el cambio cultural que estamos atravesando: “Esta crisis nos enseñó que la tecnología juega un papel primordial para la vida humana, no solamente con el fin de identificar de qué manera avanzan las infecciones, sino cómo prevenirlas. Es una gran oportunidad para facilitar los procesos transaccionales, agilizar y mejorar la atención en los sistemas de salud de los distintos países”.

