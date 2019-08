Brubank recibe una inversión millonaria: David Thomson tendrá 15% de la empresa

El multimillonario canadiense David Thomson y el ex Citi Juan Bruchou firmaron hoy en Londres la compra de acciones por 15% de Brubank, el banco digital que vio la luz hace siete meses y que ya amasó en la Argentina unos 40.000 clientes.

Lo anunció Bloomberg y lo confirmó Infotechnology de la boca del propio Bruchou que, adelantó, la cifra final de la compra no transcenderá. "Es un socio estratégico", reconoció quien supo ser la cabeza del Citi en Buenos Aires y la región durante tantos años. "Con David compartimos una visión conjunta a largo plazo: queremos invertir en tecnología y queremos tener el mejor talento."

El comunicado oficial, en inglés.

Esa es, en parte, la razón por la que la empresa, que la semana pasada salió con una tasa agresiva de plazos fijos para capturar al segmento de los bancarizados, terminó firmando el acuerdo. "No salimos a buscar la inversión -reconoce- sino que él nos vino a buscar a nosotros. Pero nos viene muy bien: queremos crecer rápido y tenemos planes de seguir invirtiendo en desarrollo y en gente. Estamos contentos con los resultados que tenemos hasta ahora y nos parece fundamental para apuntalar el crecimiento en el país y en la región toda."

La operación todavía está pendiente de aprobación por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Bruchou seguirá siendo el accionista mayoritario.

"Estoy contento de ser parte de este equipo. La visión, el talento y la innovación de la compañía es excelente. Y queremos asegurarnos de que la experiencia de usuario siga siendo la mejor: la simpleza y la transparencia son dos cualidades que hacen a la propuesta de valor del banco", dijo Thomson en un comunicado.

El equipo de Brubank en 2018, antes del lanzamiento oficial de su producto. Fotografía: Gustavo Fernández.

Un banco diferente

Desde el comienzo, Bruchou fue muy honesto con las razones detrás de la creación de Brubank. “Los bancos ganaron mucho dinero con el negocio transaccional que es un modelo rentable pero malo para la salud del sistema financiero”, explicó a Infotechnology en 2018 cuando todavía Brubank no tenía, siquiera, licencia para operar. “Los bancos tradicionales no están dando hoy en día el servicio que el retail está necesitando pero ganan plata, entonces es difícil que cambien. La realidad es que la gente demanda una experiencia diferente y los bancos tradicionales, con todo su legacy a cuestas, lo tienen más complicado. Si el mundo cambió, hay que adaptarse. Me pareció mejor empezar de cero.”

Para poner a punto Brubank invirtió, junto con Diego Pando —fundador de Bumeran y Digital House—unos US$ 10 millones. En su momento, había enlistado a dos pesos pesados de la industria tech: Pablo Sánchez, de MercadoLibre y Mango —la startup fintech para pagos que Galperin compró en 2016—, y Federico Abad, la cabeza detrás del popular servicio de streaming Popcorn Time y de otras innovaciones de User Experience (UX) como las del Mapa Interactivo de la Ciudad y de la bitcoinera Xapo, que luego dejó la empresa.

Juan Bruchou. Foto: Gustavo Fernández.

Un dream team tech para un banco que Bruchou define como un híbrido, a mitad de camino entre una fintech —porque no lo es pero sus metodologías ágiles la hacen funcionar como una—y la legitimidad de un banco tradicional. “Somos una bantech”, define, entre risas. “El mundo cambió y a algunos no les gusta la competencia. Los Home Banking, hoy, parecen hechos con Paint”, sentenciaba, en su momento. Sánchez coincidía. “En el negocio bancario, las interfaces siempre son un extra; en nuestro caso, tratamos de que sean simples, que tengan sentido para una persona que está todo el día con el celular en la mano.”

No son los únicos players que quieren comer parte de la torta que hoy tienen los bancos tradicionales: players en el segmento, como Wilobank y ReBanking, que se lanzó este año, también quieren competir con buena UX y un modelo sin sucursales.

