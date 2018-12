Bitcoin: qué es, cómo funciona, dónde conseguirlo y cómo invertir

Viendo el crecimiento de esta moneda virtual y todas las demás -aunque con diferencia y a pesar del tiempo sigue siendo el bitcoin la más popular-, nos podemos hacer una idea de que es y hacia donde se dirigen nuestros pasos en el ámbito de la economía.

Podemos entender como el futuro de las finanzas va a pasar a gestionarse virtualmente, sin necesidad de bancos ni entidades, que lo manejen y apliquen sus abusivos intereses y con independencia total de los estados, los cuales dejaran de tener la potestad de retenérnoslo ante situaciones adversas o cuando ellos decidan.

¿Qué es realmente el bitcoin?

Pues bien, nada más sencillo de responder, el bitcoin es una moneda, tal y como lo es el euro o el dólar, que se utiliza para intercambiar bienes o servicios, pero su principal diferencia reside en que se trata de una divisa electrónica, es decir, una divisa virtual, no física, por lo que las transacciones siempre han de hacerse a través de la red, de internet. Sus principales ventajas son su eficiencia, su seguridad y su facilidad de intercambio.

¿Cómo funciona?

El bitcoin se basa en la cadena de bloques, conocida por su nombre en inglés blockchain, y es una contabilidad pública compartida. Todas las transacciones confirmadas que se realizan con esta moneda se incluyen en este sistema de cadena de bloques. Así, los monederos calculan su saldo y se verifican las nuevas transacciones, asegurando los cobros y pagos.

Para operar con esta moneda virtual tan popular que nació en 2009, tan solo tienes que descargarte alguna de las muchas aplicaciones que hay disponibles, existiendo múltiples opciones para cualquier sistema operativo, ya sea que quieras instalar tu monedero bitcoin en tu escritorio o para tu móvil, tanto si se trata de iOS como de Android. Así que, si quieres saber cómo invertir en bitcoin con Paypal, cómo comprar bitcoin y hacer una buena inversión con alta rentabilidad, solo tienes que entrar en el enlace que acabamos de dejar para ti.

Quien muchos creen es Satoshi Nakamoto.

Con las aplicaciones que existen, puedes crear tu propio monedero de Bitcoins. Este consta de una clave privada que a su vez va asociada a clave pública para poder realizar las transacciones de manera segura.

Sobre cómo conseguir bitcoins, tres son las formas que existen actualmente. La primera de ellas, y las más sencilla de todas, es comprándolas, intercambiando nuestro dinero tradicional, la divisa de nuestro país, ya sean euros, dólares o cualquier otra moneda, por bitcoins.

La otra forma es mediante el intercambio de bienes o servicios con otros usuarios, la compra/venta tradicional, pero cobrando por nuestros productos o por nuestro trabajo con bitcoins.

La última, y más compleja, es la de ejercer la minería. Esta práctica es la que se realiza para generar esta moneda y consiste en destinar una parte de los recursos de nuestro ordenador a la resolución de problemas matemáticos de alta complejidad para conseguir Bitcoins. Se necesitan equipos muy potentes que generan un gran consumo eléctrico. En la actualidad, unas 25.000 personas se dedican a la minería, generándose unos 25 Bitcoins cada 10 minutos.

Esta práctica a cada día que pasa se vuelve más compleja si no perteneces a algunas de las colonias de mineros que hay en la red. Los bitcoins, por su parte, se crean a una velocidad predecible y que además es decreciente, reduciéndose cada año que pasa a la mitad hasta que su emisión al fin se detenga cuando se llegue a la cifra de 21 millones de bitcoins.

Esta concepción hace que los bitcoins se revaloricen, y eso era precisamente lo que buscaba su creador o creadores. El concepto es muy simple, si algo es escaso de manera natural tiene muchas más posibilidades de ganar en valor. En cambio, si se creasen bitcoins de forma descontrolada y sin límite, esta moneda acabaría por no tener ningún valor.

¿Cuál es su origen?

La primera referencia que conocemos al concepto de criptomoneda la encontramos en 1998, cuando el informático Wei Dai propuso la idea de un nuevo modelo de dinero que utilizaría la criptografía para gestionar tanto su creación como las transacciones que se realizasen, en lugar de que estas fueran controladas por una autoridad centralizada.

Sin embargo, no fue hasta 2009 cuando fue publicada la primera especificación del protocolo bitcoin, así como la prueba del concepto por Satoshi Nakamoto en una lista de correo electrónico. Aún a día de hoy, no se sabe con seguridad si Satoshi es una persona o un grupo de trabajo, ya que a finales de 2010 abandonó el proyecto sin hacer pública su identidad real. Como el código de bitcoin es abierto, cualquier informático están capacitado para poder revisarlo o incluso para crear su propia versión modificada.