Bitcoin llega a u$s 10.000, su precio máximo en casi un año: por qué se “despertó” la bestia

La criptomoneda más grande alcanzó los cinco dígitos el domingo, con un máximo de US$ 10.169, según los precios compilados por Bloomberg. Pronto las ganancias se desvanecieron, pero luego se volvió a recuperar y registró un avance de 1,9% a US$ 10.080. Así volvió a superar los US$ 10.000 luego de seis semanas.

Fuente: Coinmonitor.info

De esta manera, la criptomoneda se comercializa en torno al $ 1.469.000 en lo que respecta a la cotización en pesos al momento de redactar estas líneas. El lunes fue una buena jornada y registró subas de hasta 10% para ubicarse otra vez muy cerca de los US$ 11.000.

Los $10.500 fue un precio que se alcanzó en febrero, antes de la caída general del mercado que generó el Coronavirus y hasta hoy, era el precio más alto que se conocía para 2020. De seguir con esta racha, Bitcoin está marcando un precio récord en lo que va de 2020. Con los Estados Unidos muy cerca de aprobar un nuevo paquete de estímulos para la economía americana, las perspectivas indican que la principal criptomoneda del mercado está a punto de comenzar un nuevo rally alcista.

En medio de los controles de cambios y las dificultades para conseguir dólares en la Argentina, hace 10 días hubo una polémica por sitios que permitían operar con stablecoins (criptomoneda de precio estable) y con las que se podía dolarizar carteras con operaciones pesos-cripto-dólar, algo que muchas de los exchanges locales más conocidos no dejan hacer. Aunque las preocupaciones del gobierno hicieron que cerraran algunas operaciones.