El activo más polémico rebotó 30% en seis días: ¿es momento de comprar?

El precio de Bitcoin superó en el dia de hoy los US$ 8.000 por primera vez en dos meses, tras haber ganado US$ 2.000 en tan solo una semana y rompiendo la barrera de los US$ 7.000 a la que estaba atado el precio de la criptomoneda.



La moneda digital más popular del mundo llegó a cotizarse en esta jornada a US$ 8.230, según CoinDesk, cifra que representa su nivel más elevado desde el 23 de mayo de este año.

En tan sólo siete días la criptomoneda sufrió un aumento de más del 25% en su valor, a pesar de que en junio había alcanzado su nivel más bajo desde noviembre al llegar a los US$ 5.900. Este aumento significa que la criptodivisa se ha recuperado en alrededor de un 35%.

El precio de Bitcoin. Fuente: Bitstamp

Confianza, la clave del alza

El optimismo alrededor de bitcoin ha mejorado últimamente gracias a los comentarios del presidente ejecutivo de la mayor firma de inversiones del mundo, BlackRock, que dice que está buscando la forma de invertir en criptomonedas. Otros informes hablan sobre la aprobación inminente en Estados Unidos de un fondo cotizado en bolsa de monedas digitales también ha ayudado a impulsar la demanda.

Además, la empresa de minería digital Bitmain ha levantado recientemente entre US$ 300 y US$ 400 millones (unos 260 millones de euros) en una ronda de financiación, lo que sube la moral a los inversores.



Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) está considerando la posibilidad de aprobar un fondo negociado de bitcóin en la bolsa (ETF por sus siglas en inglés), según resalta la revista Forbes. Su aprobación significaría que los usuarios podrían comprar bitcóin sin tener que lidiar con intercambios engorrosos que muchas veces se ven obstaculizados por la falta de regulación en la mayoría de países.

¿Es momento de entrar? es sabido que uno de los factores que más impulsa la apreciación de Bitcoin es lo que se conoce como FOMO (miedo a quedarse afuera, por sus siglas en inglés). Se trata de un efecto psicológico que incentiva a las personas a entrar a invertir en alguna oportunidad que sea muy tentadora por miedo de quedarse afuera. Debido a esto es posible que la valorización siga ascendiendo más. Sin embargo, también es bien conocida la historia de como Bitcoin sufre fuertes caídas que pueden llevarla incluso por debajo del precio inicial. Una vez la demanda empuja el precio de Bitcoin a niveles demasiado altos, como fue el año pasado la barrera de los US$ 20.000, muchos inversores apuestan a vender lo que ha provocado históricamente grandes bajas.