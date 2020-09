Banco del Sol, el nuevo banco digital argentino: invirtieron US$ 60 millones para competir en todo el país

El último jugador en entrar a la arena de los bancos digitales es Banco del Sol, de Sancor Seguros. Su objetivo: ser la primera opción en el interior del país. Para eso, la aseguradora invirtió u$s 60 millones en la compra y desarrollo del banco digital para, dentro de cinco años, convertirse en uno de los 10 bancos líderes del país. Para esa fecha proyecta tener más de $ 100.000 millones otorgados en préstamos para financiar los proyectos de sus clientes.

Sebastián Pujato es el gerente general del Banco. Este ingeniero Industrial por la UBA tiene historia con los bancos: ya había trabajado en Banco Galicia, como gerente de Marketing y, luego, como gerente general de Galicia Seguros; después, como gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios de Naranja; y, finalmente, como presidente de Tarjeta Nevada y Mira. A lo largo del 2015, fue gerente del área mayorista de Banco Galicia, siendo responsable de empresas agro y mercado de capitales hasta fines del 2017. En el 2018, ingresó como CEO de Banco del Sol.

Dicen que son el banco digital "más humano", ¿es lo único que los diferencia o es un latiguillo de Marketing?

Para nosotros ser "más humanos" es una cuestión estructural, no una campaña de Marketing. Apalancamos nuestro negocio sobre los más de 9000 productores de seguro de Sancor. En el Interio, el contacto personal sigue siendo muy relevante: alí, los asesores estarán más cerca de los clientes para ayudarlos ante la eventualidad de que no puedan resolver algo en la app. Le pueden plantear dudas y problemas.

¿Cómo capacitaron a esos 9000 productores para integrar el banco?

Armamos una universidad virtual para capacitar a estas personas y no hemos notado resistencia. Los productores están muy entusiasmados porque pueden complementar su trabajo actual y sumar nuevos clientes. El productor de seguros históricamente era el protagonista y los bancos empezaron sacarles ese spotlight. Por eso, cuando les ofrecimos el banco para poder mantener mejor a sus clientes se entusiasmaron; quieren la revancha a los bancos.

¿Por qué decidieron comenzar por el interior del país?

Queremos empezar de a poco en Junín, Sunchales, Rafaela, Villa María, San Rafael y General Roca antes del crecimiento masivo. El Grupo Sancor tiene una impronta muy importante en el interior; un posicionamiento muy fuerte. Además, se trata de un mercado que está desatendido por la banca tradicional.

¿Evaluaron lanzarse al mercado como spinoff?

Es cierto que nos estamos apoyando mucho en la marca Sancor Seguros. Esto es algo que testeamos: decidimos hacerlo así por el peso de la marca. Por supuesto que no nos vamos a quedar solo con los clientes de la aseguradora; cualquier persona puede ser cliente nuestro.

Se dice que el campo está muy tecnificado. Pero a veces sufren problemas de infraestructura. ¿Cómo los afecta en su propuesta?

El campo está muy tecnificado, es cierto. Lo que puede pasar es que algunas personas no tengan buena conexión a internet. Pero somos optimistas: la gente del interior no tiene problema en usar un banco digital aunque no pueda acceder a su cuenta en determinados momentos por mala conectividad.

Con el lanzamiento de tantas opciones digitales ¿hay mercado para tantas propuestas?

En la Argentina el sistema financiero es muy chico. Uno puede discutir si tiene sentido que haya tantos bancos, pero comparados con otros países, la oportunidad de crecimiento del sistema financiero argentino es gigantesca, aunque está por verse qué marcas son las que más van a crecer.

