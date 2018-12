Arrestan a la gerente de finanzas de Huawei y China protesta ante los Estados Unidos

Las autoridades canadienses detuvieron a la directora financiera de la compañía china Huawei Technologies, Meng Wanzhou, cuya extradición es solicitada por EE.UU. bajo sospecha de que la directiva violó las sanciones comerciales impuestas por Washington contra Irán.

"Wanzhou fue detenida en Vancouver el 1 de diciembre. EE.UU. solicita su extradición y para este viernes está programada una audiencia para determinar la fianza", dijo el portavoz del Departamento de Justicia, Ian McLeod.

Una fuente canadiense con conocimiento del arresto, citado por el diario The Globe and Mail, señaló que las autoridades policiales estadounidenses alegan que Meng intentó evadir el embargo comercial de EE.UU.contra Irán, pero no proporcionó más detalles.

The Wall Street Journal, por su parte, informó en abril que las autoridades estadounidenses han estado investigando al gigante de las telecomunicaciones chino al menos desde 2016 por presuntamente suministrar productos de origen estadounidense a la República Islámica y otros países en violación de las leyes de exportación y sanciones de EE.UU.

China protestó "enérgicamente" por el arresto

La embajada china en Canadá, por su parte, expresó su "enérgica" protesta contra el arresto de Wanzhou y exige su liberación.

"La parte china se opone firmemente y protesta enérgicamente contra este tipo de acciones que perjudican gravemente los derechos humanos de la víctima. La parte china ha presentado severas quejas ante la parte estadounidense y canadiense, y les ha instado a que corrijan inmediatamente las irregularidades y restauren la libertad personal de Meng Wanzhou", dice el comunicado, publicado en la página oficial de la misión diplomática china.

Huawei no tiene conocimiento de ningún delito

Mientras tanto, Huawei Technologies, informó este jueves, a través de un comunicado, que no tenía conocimiento de ningún delito cometido por su directora financiera, Meng Wanzhou, arrestada en Canadá.

"A la compañía se le ha proporcionado muy poca información sobre los cargos y no tiene conocimiento de ninguna infracción por parte de Meng. La compañía cree que los sistemas legales canadienses y estadounidenses llegarán finalmente a una conclusión justa", cita The Globe and Mail la declaración de la empresa, que también agregó que la compañía "cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables donde opera, incluidas las leyes aplicables de control y sanción de exportaciones".