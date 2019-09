Apple presentó el nuevo iPhone XI y cambió su estrategia comercial

La espera terminó. Tim Cook, el CEO de Apple, apareció exactamente a la hora establecida. Y los fanáticos de la firma de la manzanita volvieron a prestar atención, como cada año, a la presentación de la nueva generación de iPhone. Sin embargo esta vez, algo cambio. A diferencia de otros años, una mayor cantidad de personas siguió el evento realizado en el Steve Jobs Theather debido a que la firma lo transmitió en vivo por su canal de YouTube. Cuando Cook anunció la salida del nuevo dispositivo casi 1,8 millón de personas estaban conectadas. Pero además, la nueva familia fue anunciada por precios más bajos respecto a sus antecesores, lanzados en 2018.

El nuevo iPhone XI posee una pantalla LCD de 6,1 pulgadas, cámara dual (con sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles) y cámara frontal de 12MP. Tiene un procesador A13 Bionic e incluye una versión mejorada de su sistema de reconocimiento facial Face ID. La vida de su batería se prolonga por 4 horas más respecto al iPhone XS. La terminal volverá a contar con el asistente Siri y estará disponible en colores púrpura, blanco, verde, amarillo, negro y rojo a partir del 20 de septiembre. El modelo de 64 gigabytes (GB) costará u$s 699. La cifra es menor al iPhone XR, su antecesor, que salió al mercado por u$s 749.

Las versiones más poderosas de la nueva familia -iPhone XI Pro y iPhone XI Pro Max- estarán disponibles en dos tamaños, 5,8 pulgadas y 6,5 pulgadas. El procesador es el nuevo chip A13 Bionic, y un sistema de triple cámara para conseguir fotografías y videos de alta calidad. Cada uno de los sensores (telefoto, wide cámara, y ultra-wide cámara) es de 12 MP. El equipo también incluye la tecnología Night Mode, para tomar fotos en condiciones de escasa luz. El iPhone XI Pro costará U$S 999 -el iPhone X, su antecesor, costó u$s 1049-, mientras que el iPhone XI Pro Max valdrá u$s 1099 –cuando el iPhone XS Max había salido a la venta fue por u$s 1149-. La preventa comenzará el próximo viernes, y ambos se encontrarán en comercios el 20 de septiembre en los EE.UU. y Europa.

El resto de las novedades

Apple mostró su quinta generación de relojes inteligentes, la línea Apple Watch 5. Estará disponible el 20 de septiembre aunque el servicio de preventa comienza hoy. Habrá modelos de titanio, acero inoxidable y aluminio. Además arribará un nuevo Apple Watch de Nike, junto a otro de Hermes. El Series 5 (solo GPS) sin LTE, costará u$s 399, y la versión con GPS y LTE rondará los u$s 499.

Por otro lado, la séptima generación de la tableta iPad funcionará con iPadOS, un nuevo sistema operativo propio "más versátil". Según el fabricante, se trata de un dispositivo dos veces más rápido en performance. Su precio será de u$s 329.

El gigante de Cupertino también informó que el servicio de streaming Apple TV+ será lanzado el 1 de noviembre por un valor de u$s 4,99 por mes. Aquellos usuarios que compren un dispositivo Apple TV, una Mac, un iPhone o un iPad a partir de hoy obtendrán una suscripción al servicio por un año sin cargo. El servicio será lanzado en más de 100 países desde el día uno aunque aún no se sabe si la Argentina estará entre ellos.

Por último, la compañía presentó Apple Arcade, un servicio de suscripción de juegos que podrá usarse en todos los dispositivos de la firma. El programa contará con 100 títulos exclusivos -algunos desarrollados por Konami y Capcom- y saldrá el próximo 19 de septiembre, en simultáneo con iOS 13. Estará disponible gratis por un periodo de prueba de 30 días y luego su precio será de u$s 4,99.

