Amazon contrata 100.000 trabajadores más: cuánto paga y cómo postularse desde Argentina

Este lunes el gigante Amazon anunció la cuarta oleada de contratación del año: están buscando 100 mil nuevos empleados para mantener el ritmo y cumplir con la demanda de los consumidores. Este año, Amazon creció un 40% y contrató más de 175 mil personas durante la pandemia de COVID-19. En total, la compañía emplea a 876.800 personas. Las posiciones son de tiempo completo y desempeñarán su rol en almacenes de distribución y centros de operaciones ubicados en Estados Unidos y Canadá.

"Este fue otro trimestre muy inusual y no podía estar más orgulloso y agradecido a nuestros empleados de todo el mundo. Como era de esperar, gastamos más de US$4 mil millones en costos incrementales relacionados con COVID-19 en el trimestre para ayudar a mantener a nuestros empleados seguros y continuar entregando productos a los clientes en un momento de alta demanda. Compramos equipos de protección personal, aumentamos la limpieza de nuestras instalaciones, seguimos nuevos caminos de proceso de seguridad, agregamos nuevos beneficios de atención familiar de respaldo y pagamos un bono especial de agradecimiento de más de $500 millones a empleados de primera línea y socios de entrega", anunció Bezos.

Amazon busca personal para recoger, empacar y enviar productos a clientes. La vicepresidenta de cumplimiento global de clientes de la empresa, Boler Davis, dijo que “la compañía todavía está evaluando las necesidades de empleo estacional para las vacaciones de invierno aparte de los 100.000 puestos que está ocupando”. A principios de agosto, Amazon anunció 33 mil vacantes para trabajadores corporativos y tecnológicos.

"Hemos creado más de 175.000 nuevos puestos de trabajo desde marzo y estamos en proceso de llevar a 125.000 de estos empleados a puestos regulares a tiempo completo. Las ventas de terceros volvieron a crecer más rápido este trimestre. Por último, incluso en este tiempo impredecible, este trimestre inyectamos dinero significativo en la economía, invirtiendo más de US$ 9.000 millones en proyectos de capital incluidos el cumplimiento, el transporte y AWS", aseguró el fundador de la compañía.

Cómo trabajar en Amazon desde Argentina

Hay dos grandes focos de búsquedas de trabajo en Amazon, su perfil de LinkedIn y su micrositio Amazon Jobs. La compañía está buscando empleados y se puede trabajar desde casa y desde cualquier país. La mayoría de los puestos son full-time. Los trabajos son 100% remotos y podés trabajar desde Argentina. Lo que más busca Amazon actualmente son perfiles IT. Sin embargo, también hay empleos en puestos como servicio al cliente, recursos humanos, diseño, marketing, relaciones públicas y comunicaciones, entre otros. Un empleado virtual de la compañía cobra entre US$ 16 y US$ 22.

Debemos entrar a la página de Amazon Jobs. Luego, clickear el menú de la izquierda y elegir “Locations”. Debemos buscar “Virtual Locations” y elegir esa locación. Las dos categorías con más puestos de trabajo disponibles son “arquitectos en soluciones” y “ventas, publicidad y manejo de cuentas”.

Cuáles son los trabajos más pedidos en Amazon

La compañía está primordialmente enfocada en el negocio de AWS, la división de storage y computación en la nube, en lo que respecta al país. Es por eso que sus búsquedas se enfocan mayoritariamente en la búsqueda de talento IT aunque también hay espacio para otras especialidades.

Un vistazo por LinkedIn muestra que los puestos más buscados son los de Arquitectura de Software (especialmente SAP y cloud) y Arquitectura de Seguridad. Por detrás aparecen los perfiles de Big Data y escalafones senior para Arquitectura de Software.

Arquitecto de Amazon Web Services (AWS)

Servicio al cliente en portugués

Ingeniero y desarrollador de software

Ingeniero Front-End

Consultor de ciberseguridad

Big Data

Ciberseguridad y Arquitectura de Seguridad

Arquitecto Blockchain

Data Science

Si uno consigue trabajo en Amazon por US$ 16 al día y trabaja ocho horas, al mes ganaría $496 mil. Por US$ 22 la hora, al mes ganaría $713 mil a dólar oficial. Según la encuesta de sueldos de tecnología Sysarmy, a nivel tecnología, los sueldos más altos son para quienes dominan herramientas como Amazon Web Services, Kubernetes, Docker y Heroku, mientras que a nivel desarrollo hay un marcado aumento en los sueldos de quienes programan apps para celulares Apple y Android.

En este enlace se pueden encontrar todos los puestos que están buscando. Respecto a los sueldos, si bien el dato no está disponible en su totalidad, según el sitio LoveMondays.com.ar; en el caso de un cargo de nivel gerencial se está hablando de $ 100.000. Si se trata de un desarrollador Senior, el sueldo se estima en $ 73.000, según los datos recogidos por Sysarmy en su encuesta anual de sueldos IT.

Fuera de la cuestión técnica, también hay puestos orientados al negocio. Tal es el caso del partener para desarrollo del sector público, que sería el encargado de buscar alienzas estrategicas entre el gobierno y AWS. El mismo puesto también esta disponible desde el foco de las ventas.