Amazon invierte en 'I+D' 10 veces más que el Estado y las empresas argentinas

El gigante del comercio electrónico acusó en 2017 haber invertido u$s 26.000 millones en el área Tecnología, que incluye no sólo la investigación y el desarrollo sino también el mantenimiento de la infraestructura y los salarios. En el país, apenas se destina medio punto del PBI a la investigación y los que menos invierten son los privados.

En abril pasado, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) instó al gigante del comercio electrónico y la computación en la nube a revelar sus gastos de investigación y desarrollo del año anterior como lo hacen otras compañías. Amazon acusó haber invertido u$s 26.000 millones en el área Tecnología, que incluye no sólo la investigación y el desarrollo sino también el mantenimiento de la infraestructura y los salarios de los trabajadores que se desempeñan en ese área, según el informe. Bajo estos números, Amazon es la empresa que más invierte en innovación en todo los Estados Unidos, seguido por Alphabet con u$s 16.000 millones, Samsung con u$s 14.900 millones y Volkswagen con u$s 14.800 millones.

El interés de la empresa por la innovación viene marcando el ritmo de sus inversiones en esta área, que en 2009 eran de u$s 1200 millones, en 2013 ya sumaban u$s 6600 millones y el año pasado ya había alcanzado la suma de u$s 22.600 millones.

"En 2017, Amazon invirtió en Investigación y Desarrollo (I+D) casi 10 veces más que todo el sistema argentino", explica Fernando Peirano, economista e investigador del Conicet especializado en políticas públicas de ciencia. "El porcentaje del PBI destinado a I+D es del 0,51%. Según las cuentas, se destinan en promedio en el país u$s 2.750 millones a investigación", agrega.

Las inversiones en I+D en el país contabilizan los gastos del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología (Mincyt), del Conicet y de agencias como la Conae como así también los programas como Agencia Nacional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología (Anpcyt). Además, durante los últimos años los presupuesto para las diferentes áreas de ciencia y tecnología se vieron retraídos a niveles de años anteriores. Analizando el conjunto de los fondos transferidos al Mincyt, incluidos Conicet y Conae, el financiamiento retrocedió a niveles de 2011, un 25% menos que en 2015 según datos oficiales del IPC y del Indec. Los fondos propios del Mincyt se vieron, el último año, reducidos un 40% en comparación a 2015. "Es un paso hacia atrás de 10 años", explica Fernando Stefani, investigador independiente del Conicet y Director del Centro de Investigaciones en Bionanociencias. "La brecha con los países desarrollados es enorme", remarca.

Sin embargo, hay una diferencia cualitativa en la investigación privada y la pública. "Los fondos públicos van hacia la formación de recursos humanos y al avance de la ciencia de base, general y básica. Lo que hace Amazon es diferente, ya que construye sistemas tecnológicos asociados a su negocio y trabaja con investigaciones e implementaciones de alto riesgo y muy audaces porque tiene espalda para hacerlo. Además, trabaja con la urgencia de necesitar competir", explica Peirano.

Aunque los datos respecto de las inversiones privadas tampoco son buenos. Según la encuesta sobre Investigación y Desarrollo en el sector privado de 2017, que se efectuó en el ámbito del ex Mincyt, en el país hay 600.000 empresas registradas y operando y menos del 0,1 % realizan inversiones I+D lo que significa que son tan solo 570 las entidades que designan parte de su presupuesto al área. Las más abocadas son las empresas del agro, en particular las semilleras, que destinan en promedio 9% de la facturación a la innovación; acompañan desde más lejos los laboratorios y las compañías de software (cerca del 5%) y las tradicionales como alimentos o indumentaria rondan el 2%. Además, esas pocas que invierten lo hacen con una intensidad menor a los estándares internacionales.

Según un estudio de mercado realizado por CIO Creative Investigation junto a PwC Strategy las firmas argentinas, en promedio, invierten un 4% de su facturación en I+D, mientras que los líderes de la región no bajan del 8%. "En el país hay 60.000 empresas y solo 6.000 participaron en los últimos 10 años en innovación auditada por fuera de la empresa. Y no son más de 600 las que destinan fondos a I+D de forma interna. En España, que tiene una población similar, ese número es 7.000; casi 11 veces más grande", reflexiona Peirano.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO