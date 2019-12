Agrofy, el "Mercado Libre" del agro se llevó US$ 23 millones en una ronda de inversión histórica

El campo argentino tiene su propio marketplace de nicho y cierra 2019 con una inversión crucial para el crecimiento del sector “agro tech” local. Son u$s 23 millones los que conseguirá la startup Agrofy y que corresponden a una serie B liderada por SP Ventures, de Brasil, a la que se suman dos fondos de Silicon Valley como Fall Line Capital y Acre Capital, ambas enfocadas en emprendimientos agtech en el mundo, y Brasil Agro, una empresa agropecuaria del país vecino.

Estos nuevos inversores se suman a otros pesos pesados locales que ya habían visto en el “Mercado Libre” del agro argentino una oportunidad de inversión. Cresud había dado el puntapié inicial con u$s 300.000 en 2016 y le siguieron Bunge Ventures, Syngenta Ventures y Lartirigoyen en una serie A anterior.

Maximiliano Landrein, CEO de Agrofy, le confió a Infotechnology, que usarán esos fondos para continuar una agresiva expansión en la región. Ya a principios de este año habían hecho pie en Brasil, primero, y luego en Uruguay, Bolivia y Paraguay. “Nos dimos cuenta de que era un producto muy escalable y también exportable: que hacen falta marketplaces del agro en distintos mercados”.

Hoy, la empresa ostenta 5 millones de visitas al mes y un listado de más de 150.000 productos en 15 categorías y, dicen, es el sitio de agronegocios más visitado del mundo. “No hay marketplace del agro que tenga ese tráfico, ni que incluya tiendas propias de marcas de primera línea”. Por eso, reconoce Landrein, son una opción atractiva para inversores: podrían llegar a esquivar el famoso “Riesgo Argentino” exportando su plataforma a mercados maduros como los Estados Unidos y Europa, su próximo objetivo y para el que requerirán una serie adicional.

La empresa, que tiene 200 empleados y oficinas en la Argentina, Brasil y Uruguay, usará un grueso de los fondos para mejorar su plataforma que, en un principio, corría en Magenta pero que escalaron a Amazon Web Services para hacerle frente a la demanda de tráfico. “La inversión es en recursos y en IT: hoy, somos 200 personas y la idea es sumar 100 más”, reconoce Landrein. El hub de desarollo es 100 por ciento local, entre las oficinas que la empresa tiene en su natal Rosario y Buenos Aires.

Agrofy, que ya factura u$s 4 millones de su negocio de marketplace, busca incorporar funcionalidades a su sitio de e-commerce que requieren mano de obra intensiva. La plataforma de pago, por ejemplo, hoy admite tarjetas de crédito pero no una práctica usual en el agro: la del canje de granos. “Hoy, podemos procesar tarjetas del agro, con créditos altos, pero la opción del canje no existe en ningún marketplace y, especialmente en Brasil, es una práctica común poder comprar herramientas o maquinaria utilizando la producción de granos”, explica.

La idea, además, es ampliar la oferta de producto y duplicarla en los próximos meses. “El objetivo es simplificar el proceso logístico y de pago con auda de bancos, exportadores, distribuidores y transportistas del sector”, agregó.

En un mercado en el que Mercado Libre aparece como máximo referente, incluso con el lanzamiento de verticales como los de indumentaria, lifestyle e, incluso, inmobiliarios, Landrein cree que el agro representa una oportunidad para más players. “Es un mercado muy grande: hay insumos, hacienda, maquinaria, cultivos… hay un tamaño y una idiosincracia que permiten que se justifique una solución tecnológica específica, que sea B2B, y donde no se mezclen tractores con ofertas de celulares”, remató Landrein.

