AFIP también sube el límite para las compras al exterior vía courier

Se haría para equiparar al régimen de pequeños envíos con el del Puerta a Puerta que el viernes había pasado de tener un limite de US$ 1000 a US$ 3000.

Los envíos al exterior se simplifican. La próxima semana, las empresas de courier que trabajan en el país verán equiparados sus limites de compra con el famoso "Puerta a Puerta": ambos tendrían limites en las compras iguales, de US$ 3000.

El viernes pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) subió el limite de las compras al exterior vía Puerta a Puerta: de u$s 999 a u$s 3000, como publicó Infotechnology. La nueva reglamentación se publicó en el Boletín Oficial y solo beneficiaba a los paquetes que entrasen en el llamado régimen Puerta a Puerta, es decir, por el régimen postal oficial.

La medida fue un corolario del decreto firmado unos días antes en el que se simplificaba la operatoria del Puerta a Puerta. Ahora, AFIP daría el paso final para equiparar las aguas y elevaría el monto para el régimen de pequeños envíos, como le dicen oficialmente a los envíos vía courier.

Responde, como confirmó Infotechnology a través una consulta a empresas involucradas, a una demanda de las compañías de courier -que en la Argentina incluyen a DHL, FedEx, UPS, entre otras- y que eran responsables, en gran medida, de los pedidos que los argentinos actualmente hacían a los e-commerce que habían habilitado la opción de envíos al país, como Amazon España o Amazon UK.

La medida también era apoyada por el Ministerio de Producción para facilitar las exportaciones de paquetería liviana porque, a diferencia del Puerta a Puerta, habilita paquetes de hasta 50 kilos y también envíos comerciales.

La medida igualitaria no es casual: el 1 de abril entrará en vigencia el nuevo portal del Correo Argentino para facilitar los pedidos vía Puerta a Puerta con nuevos montos máximos (US$ 3000) y nuevas franquicias (de US$ 25 a US$ 50). Como adelantó Infotechnology la semana pasada la puesta a punto incluyó la compra de tecnología de punta y una "amnistía" de paquetes retenidos que sería cercana a 120.000.