El "rey" de las subastas argentinas: autos de lujo y tecnología a precio "regalado

En un contexto económico complicado como el actual, existen algunos sectores que consiguieron marcar una diferencia y crecieron de forma considerable. Crisis es oportunidad, sostiene un refrán. Y siempre resulta una buena opción hacerse con bienes de capital (maquinaria, herramientas, edificios, ordenadores, u otro tipo de equipamiento que esté destinado a la producción de otros productos o servicios para vender) por una cifra mucho menor a la habitual. Quizá por este motivo, la cantidad de subastas online crece cada día como así también el número de clientes-usuarios que se suben cada día. Incluso, los organizadores reconocieron que existen grandes expectativas de crecimiento para este año.

En ese contexto, Juan Pablo Ardohain, gerente general de Narvaez Superbid, empresa dedicada a la realización de subastas online de todo tipo de activos, enfatizó que la firma no es la excepción. Al contrario. En comparación con 2018, en lo que va del año la firma crece por encima de 40%. En el transcurso del año anterior, la firma experimentó un crecimiento de casi 200% respecto de 2017.

En ese sentido, desde la empresa detallaron que este nicho de negocio es cíclico y anti-cíclico, debido a que las firmas venden sus activos cuando se renuevan por crecimiento y se desprenden de ellos en épocas de poca liquidez para mejorar sus posiciones financieras.

Según Ardohain, este tipo de subastas le permite a las compañías monetizar sus activos, en un proceso transparente, trazable y auditable. Para los ejecutivos, el proceso también representa un éxito para los compradores, quiénes pueden conseguir bienes sin intermediación y evitando la cartelización.

Asimismo, el ejecutivo explicó el avance del sector pese a la fuerte devaluación del peso argentino frente al dólar estadounidense. No obstante, deslizó que esta situación genera alguna tensión al momento de medir la rentabilidad de la firma en dólares para los accionistas del exterior.

Juan Pablo Ardohain, gerente general de Narvaez Superbid.

1_ ¿Cómo tomó el público el lanzamiento de la empresa? ¿Cuándo se creó?

El público lo tomó excelentemente bien ya que el crecimiento de clientes es exponencial. La empresa en Argentina se creó en 2012, gracias a la fusión de Narvaez Subastas (con más de 25 años de experiencia en el mercado local en subastas tradicionales) y Superbid, la primera empresa de Brasil en incorporar las subastas online al mercado. En la actualidad contamos con más de 100.000 compradores habituales registrados y recibimos más de 30 millones de visitas a nuestra web en el último año.

2_ ¿Cómo se explica el funcionamiento de una subasta online a quiénes nunca participaron de alguna o ni siquiera conocían de su existencia?

Es muy sencillo. Sólo hay que registrarse como usuario de nuestra web, aceptar las condiciones de venta de las empresas vendedoras, pagar una pequeña garantía de oferta y elegir el bien que interesa. Cada bien que se vende cuenta con unas cuantas imágenes, video si es necesario y una descripción bien detallada de su estado y principales características. Hay que estar atento el día de cierre de la subasta para mejorar la oferta en caso que sea superada por otro comprador. Participar de este tipo de subastas solo hay tres requisitos: registrarse, aceptar las condiciones de venta y pagar una garantía de oferta que se devuelve en caso de no ganar.

3_ ¿A que le atribuye el interés (y éxito) de las subastas online en los últimos años?

La comodidad de no tener que viajar pudiendo comprar bienes en cualquier lugar del país, la eliminación de las "Ligas" que no permitían participar al consumidor final en estos eventos, la transparencia, la posibilidad de llegar a través del marketing digital a los verdaderos interesados en los productos puestos a la venta, y el propio sentido de oportunidad que genera una subasta por si misma. Por otro lado, en el éxito de las próximas subastas tampoco dependen los saltos en el tipo de cambio. La volatilidad del dólar no nos afectó nuestro día a día. Conseguimos el mejor precio que el mercado está dispuesto a pagar por un bien, en el menor tiempo posible. No obstante, sin duda genera tensión al momento de medir nuestra rentabilidad en dólares para los accionistas del exterior.

CA CARLOS ALTEA