Primero Microsoft, ahora Oracle: millonaria inversión en Chile, ¿cuándo le toca a la Argentina?

La compañía estadounidense Oracle, experta en soluciones de centros de datos, inauguró el pasado 16 de diciembre su data center y "Región Cloud" en Chile con una inversión millonaria cuya cifra no trascendió. La apertura es parte de un plan de la compañía para tener 38 regiones para fines de 2021; la del país trasandino es la segunda región de América latina, luego de la de Brasil.

"Queremos democratizar la tecnología de clase mundial para todas las organizaciones", dijo a La Tercera Sandra Guazotti, vicepresidenta senior para Multi Country Region (toda América Latina excepto México y Brasil) de Oracle, en relación a la posibilidad de acceso que tendrán también Pymes y startups. En tanto la nueva gerente general de la compañía para Chile, María Soledad Matos, comentó: "El principal efecto es que vamos a poder disponibilizar tecnología pero a precio más accesible, para dar mejor rendimiento a todo tipo de empresas".

Según la compañía, la primera Región Cloud de Oracle chilena atenderá también clientes de otros países de América latina, como la Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Guazotti indicó que "el mensaje dentro de la industria tecnológica es que estamos muy comprometidos con la reactivación sostenible y tenemos visibilizados algo así como US$4.500 millones en inversiones que van a venir en los próximos años".



Esta no es la primera inversión millonaria que se anuncia en el país vecino. Hace dos semanas. Microsoft anunció la construcción de tres data centers con una inversión que alcanzaría los US$ 500 millones, según trascendió. Mientras tanto, Huawei anunció el pasado año una inversión de US$ 100 millones y Google, una de US$ 300 millones, todas en centros de datos. Mientras tanto, la llegada de Amazon a la Argentina nunca se produjo.

"Desde Oracle estamos trabajando a nivel mundial en una estrategia que permita una cobertura global y para ello nos hemos enfocado en distintos territorios, buscando establecer puntos estratégicos en todos los continentes. La elección de la ubicación de las Regiones Cloud responde a la demanda de nuestros clientes", explica Augusto Fabozzi, director general de Oracle Argentina. "En cuanto al crecimiento de inversiones en estas soluciones, Chile se sitúa por encima del promedio de la región Latinoamericana con un 36% en 2020, y un crecimiento promedio compuesto de 41% hacia 2024."

Además, la ubicación geográfica de la Región Cloud de Chile les permite dar cobertura a otros países del Cono sur. "Eso no quiere decir que Argentina o cualquier otro país de la región esté fuera de nuestros planes futuros, pero cualquier proyecto va a depender de la demanda", agrega Fabozzi.

Por qué no la Argentina

"No es lo mismo capacitar que invertir en data centers, ellos invirtieron en infraestructura en Chile. Las multinacionales no invierten en la Argentina por la misma razón por la que muchas empresas se están yendo. Más allá de la coyuntura, la Argentina es un país complicado. De repente invertís en dólares y después podés tener problemas si querés repatriar. En cambio, la principal complicación en Chile es el tema sísmico. Un sismo fuerte puede dejar inoperable a los data center. A pesar de ello, las inversiones van ahí". Es decir, la confianza en la economía es lo que más pesa, dijo Enrique Carrier, director de la consultora Carrier y asociados, cuando se conoció la noticia de Microsoft y también aplica en este caso.



En cualquier caso, Fabozzi adelanta inversiones de Oracle en la Argentina. "Es un país que lidera el proceso de transformación digital en la región. En el país, la tendencia de invertir y desarrollar estas tecnologías se sitúa en un 30% en 2020 y proyecta un crecimiento promedio de 41% hacia 2024", señala.

Este año, la empresa celebra sus tres décadas en el país, "acompañando el crecimiento y la transformación digital en Argentina, apoyando a más de 1.500 Pymes y 2.000 compañías enterprise que han decidido llevar sus negocios al próximo nivel y eso nos impulsa a seguir trabajando por nuestro objetivo de ser el principal proveedor de servicios de nube en Latinoamérica", dice el líder local.

"No puedo adelantar mucho, pero ya estamos trabajando en un proyecto que permita el desarrollo de una infraestructura específicamente diseñada para ofrecer mayor conectividad y que acerque mucho más la nube de Oracle a nuestros clientes. Este desarrollo permitirá una conexión dedicada que disminuirá la latencia de la información, reducirá costos operativos y brindará mayor seguridad para los datos en la nube de nuestros clientes", cierra.