Ya empezaron los "tests de anticuerpos" en hospitales privados: te dicen si tenes coroanvirus o sos "incontagiable"

En la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, los laboratorios privados comenzaron a ofrecer el test para detectar anticuerpos del COVID-19. Actualmente, los centros realizan entre 100 y 200 pruebas por día para saber si la persona tuvo la enfermedad y generó anticuerpos.

La inmunidad adquirida al coronavirus tras su infección era algo desconocido totalmente hace solo unos meses. ¿Será capaz de demostrar este test que la inmunidad se produce en la gran mayoría de los casos?

La prueba que ofrecen los laboratorios privados no es el clásico PCR para detectar la enfermedad: sino que estos tests serológicos se utilizan en aquellas personas que estuvieron expuestas al virus y se hayan recuperado. El test detecta anticuerpos o inmunoglobulinas. El servicio cuesta entre $ 1.500 y $ 3.000.

“Los test serológicos no te dicen si el paciente tiene el virus, como ocurre con la PCR. Mide anticuerpos que son generados por el organismo ante la presencia del virus. A diferencia de la PCR no se hace a partir de hisopados, sino de una muestra de sangre. Y no es necesario la orden médica, el paciente puede concurrir al Centro con turno y para eso contamos con un área separada de la extracción de laboratorio de rutina”, sostuvo Fernanda Yaunguzian a Diario PERFIL, responsable de Biología Molecular del Centro Rossi. Si el resultado es negativo, es porque no tuviste contacto con el coronavirus.