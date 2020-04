Una mala noticia para la economía: por qué, según Harvard, conviene extender "dos años más" la cuarentena

Un estudio de científicos de la Universidad de Harvard arrojó una pesimista predicción dentro de la pandemia de coronavirus que azota al mundo: el confinamiento que se está realizando no detendrá la propagación del virus, y será necesario que se hagan diferentes períodos de aislamiento social hasta el 2022 para que los hospitales no se vean abrumados.

El estudio fue publicado por la revista Science, y simuló la trayectoria de la pandemia utilizando una simulación por computadora. En los resultados se observó que el Covid-19 se volverá estacional, ya que tendrá tasas más altas de transmisión en los meses más fríos. La conclusión más estremecedora era que es poco probable que la vida retorne a la normalidad en un período corto de tiempo.

The recurrence of #COVID19 to 2025 will depend greatly on the duration of human immunity to the virus, a new modeling study reports. Social distancing may need to be maintained on and off into 2022 to avoid exceeding hospital care capacities, results show. https://t.co/3g0R4ZSCa9 pic.twitter.com/AB3KuacoSX