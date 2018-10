Santander invierte US$ 90.000 millones para girar plata afuera más barato y sin demoras

SWIFT, la principal plataforma utilizada por los bancos para liquidar sus pagos internacionales, tiene competencia y los ataques vienen desde el mundo cripto. El martes, Ripple Labs anunció la integración de su plataforma a OnePay FX, una aplicación móvil desarrollada por el gigante de US$ 80.000 millones, Banco Santander.

OnePay FX es una billetera digital que hace a su vez de asesor financiero, gestor de pagos internacionales y gestor de pagos peer-to-peer. Santander y Ripple, la empresa detrás de la criptomoneda homónima (XRP), están trabajando juntos desde marzo, pero no habían informado qué es lo que están haciendo, pero ahora lo dieron a conocer. Desde entonces están experimentando con RippleNet y otras soluciones de liquidez que ofrece la blockchain de Ripple. Según informó el banco, vieron niveles de transparencia, certeza y velocidad que no se conocían en el sector financiero. “Ya no se necesita planificar esta clase de pagos, ahora es posible hacer pagos internacionales cuando sea necesario y es un instrumento poderoso”, comentó Ed Metzger, el líder de innovación del banco.

Según explicó, el principal objetivo es desarrollar infraestructura que le permita los clientes enviar y recibir dinero fácilmente. “Uno de nuestros clientes estaba en Italia de vacaciones y estacionó mal. Necesitaba pagar la multa y no tenía su tarjeta. Pudo usar la aplicación para pagar y evitar que se lleven su auto. Son apenas cuatro o cinco clics para hacer algo que habría tardado un tiempo terriblemente largo en el pasado”, contó.

En los próximos meses, Santander expandirá el alcance de su aplicación a más países de Europa, América latina y Asia. Actualmente funciona en el Reino Unido, España, Brasil y Polonia.

A su vez, xRapid, la plataforma de Ripple que usa su moneda XRP para realizar transacciones internacionales ya tiene su versión comercial y podrá ser usada en futuras aplicaciones comerciales luego de algunas pruebas. La empresa también está trabajando con otras compañías del segmento como Western Union y MoneyGram para implementar su tecnología.