Remdesivir es el mejor medicamento para tratar el coronavirus: cómo es y qué efectos secundarios tiene

El Remdesivir es un antiviral que, según estudios, inhibe al SARS-CoV-2. Nuevamente, surgió un nuevo estudio del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos en el que la medicación que está dando buenos resultados. Esta investigación sitúa al fármaco como uno de los más efectivos.

Anteriormente, Gilead Sciences presentó un análisis entre 53 pacientes hospitalizados con complicaciones graves de COVID-19 que fueron tratados con el antiviral. La investigación con Remdesivir se realizó a través de un programa de uso compasivo. Tras ver que la mayoría mostró mejoría, los resultados se publicaron en The New England Journal of Medicine.

Sigue siendo un posible tratamiento contra el COVID-19. Casi dos tercios de los pacientes (64%) de esta cohorte requerían ventilación mecánica al inicio del estudio, incluidos cuatro pacientes con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

El nuevo estudio tomó como muestra 800 pacientes que probaron el medicamento. El objetivo del estudio era obtener una respuesta certera del comportamiento y de la eficacia del medicamento para buscar la licencia.

Los resultados muestran que el remdesivir es capaz de inhibir potentemente el COVID-19: la droga actúa directamente sobre las células pulmonares humanas y cultivos epiteliales de las vías respiratorias.

El uso de este tratamiento está asociado con una mejoría en la necesidad de oxigenoterapia en el 68% de los pacientes, tras una mediana de seguimiento de 18 días desde la primera dosis. “El remdesivir es un inhibidor antiviral altamente potente del SARS-CoV-2 en cultivos epiteliales de las vías respiratorias humanas primarios”, escriben en el informe publicado en la revista BioRxiv.

“Estos datos proporcionan evidencia sustancial de que el remdesivir es muy activo contra el SARS-CoV-2 in vitro e in vivo, lo que respalda sus pruebas clínicas adicionales para el tratamiento de COVID-19″. El remdesivir todavía no tiene licencia.