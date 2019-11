Por la crisis, se complica conseguir medicamentos y cada vez menos pacientes tienen tratamiento

Uno de los paneles destacados de la mañana fue el concerniente a Laboratorios, que contó con la presencia de Gabriela Pittis, Head de la región de Takeda, Nicólas Vaquer, gerente general de Pfizer en la Argentina y Sebastián Delarive, Country Chair de Sanofi Cono Sur. El panel estuvo moderado por Florencia Pulla, editora de Tecnología y Audiencias de El Cronista.

El primero en hablar fue Nicolás Vaquer y se refirió a la conjuntura económica del país, y cómo esto hace que sea "muy difícil lograr ser competitivos".

Por su parte Delarive remarcó que existe una gran diferencia entre rentabilidad, inflación, devaluación y generación de cash en lo que tiene que ver con la industria de los laboratorios.

“Hay temáticas puntuales en la industria de los laboratorios que tienen que ver con volúmenes, con cantidad de recetas que está disminuyendo, y la cantidad de pacientes que existe. Hay menos pacientes tratados, en especial con patologías crónicas y severas ", explicó.

"Hoy en Pami, por ejemplo, los precios suben o están por debajo de la inflación. Y a mi lo que más me preocupa es el acceso a los medicamentos. Más en un contexto tan difícil para la innovación. Por ejemplo, en la dermatitis severa es desastrosa, pero cuando uno tiene los medicamentos como Sanofi, tenemos que trabajar para brindar el acceso a la medicación”, desarrolló.

Pittis, de Takeda -la compañía farmaceútica más grande de Japón, remarcó que su compañía se basa en la innovación, pero que es sumamente difícil ser competitivo.

“La innovación requiere poder ser sustentable en el tiempo, y eso fue cambiando en la Argentina" y luego amplió un concepto que está ganando preponderancia en el mundo, el de la medicina personalizada. Se trata de "acercar el mejor tratamiento para los pacientes. Y eso es doble beneficio, por un lado para el paciente y por el otro para el sistema que no gasta en medicación que no es efectiva”.

Patentes

Otro de los grandes temas es el de Patentes, de acuerdo a lo que planteó la moderadora durante el panel. “Es un tema tenso pero necesario.”.

“Las patentes promueven el desarrollo y la innovación”, según Pittis. “Hoy desde la Cámara hemos trabajado mucho. Uno piensa en desarrollo de medicamentos en la Argentina, y hoy no está solo en eso, sino en una tecnología que nos permita lograr una mayor distribución.”

Por su parte, Vaquer aseveró que hace 30 años un diagnostico de HIV era una sentencia de muerte, y hoy eso se pudo revertir. “Cuesta mucho, es un proceso muy largo el desarrollo de los medicamentos, y las patentes son importantísimas, porque duran veinte años, y da un periodo de exclusividad de la patente de cinco años, y favorece a las empresas”.

Además, Delarive mencionó que en la Argentina deberíamos ser más ambiciosos en lo que patentes se refiere porque “la protección de la innovación implica la protección de los productos que protegen la vida”.

En cuanto a la relación que tienen los laboratorios con la academia, Pulla expresó que allí puede existir "una grieta". “Nosotros tenemos una planta en la que invertimos pero así y todo, argentina es un país muy atractivo, en las Universidades Publicas. Nuestra inversión está en los desarrollos clínicos, y en los mecanismos de detención de la enfermedad”, detalló Pittis.

Mientras que Vaquer agregó: “El rol del Estado es crítico. Nosotros tenemos dialogo constantemente con el gobierno, traemos medicamentos innovadores. Moléculas complejas, y traemos nuevos productos”.

Por último, Delarive resaltó que hay que permitir que los medicamentos lleguen al paciente. “Sobretodo cuando se tiene el presupuesto controlado, como por ejemplo, la pentavalente, que no está en el calendario publico. Si uno no brinda oportunidades para todos no se puede combatir las enfermedades. Hay que poder llevar la innovación al paciente que lo necesite. Trabajar en el acceso.” Además, resaltó que desde su compañía acaban de cerrar un acuerdo con Google Health.