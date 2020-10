Los "tests masivos" para empresas llegaron al país: los trajo un argentino y son baratos

La pandemia generó un fuerte cambio en los procesos económicos y productivos de todas las empresas del país. Por caso, según un informe de la consultora PwC Argentina (realizado entre los líderes de las áreas de finanzas de más de 100 empresas locales), por el impacto del coronavirus y las medias de aislamiento social, el 75% de las empresas presenta una disminución en su nivel de ventas, la cadena de cadena de pagos se deterioró —el promedio de días en la calle de las cuentas a cobrar pasó de 49 a 68 días— y el 40% estima que será necesario reducir su cantidad de empleados. En el caso de las empresas de consumo masivo, esa estimación llega a un 51%. El sector más perjudicado es el de servicios, donde el 21% indica una disminución superior al 50% en sus ventas. Los datos corresponden a una encuesta.

En estos últimos meses, incluso, se llegó a realizar un operativo por parte del Ministerio de Trabajo en la Ciudad. En Buenos Aires, el distrito con mayor cantidad de empresas, se registraron 412 denuncias en junio por Covid-19 contra 304 razones sociales, según datos de la cartera laboral bonaerense.

Para saber si en este momento una persona está contagiando a otras, debe exponerse a una prueba viral (PCR). Las pruebas virales identifican el virus en muestras de su sistema respiratorio, usando estudios de saliva o al hisopar la cavidad mucosa del interior de la nariz y/o garganta. Dada su complejidad, se realizan únicamente por profesionales de la salud, su stock limitado y el costo es elevado, lo que presenta diversas complicaciones para aquellas organizaciones que intentan desarrollar su actividad.

Es en este contexto que una empresa argentina vio una oportunidad para ofrecer un producto muy útil, pero hasta ahora poco masificado para las empresas: tests rápidos de coronavirus para los trabajadores y personal laboral. La compañía se especializa en testeos masivos y, de hecho, de allí deriva su nombre, Testeos Masivos. El "test rápido anticuerpos" es una prueba que detecta la respuesta inmunológica, rastreando los anticuerpos que indican si una persona está o estuvo infectada con el virus que causa el COVID-19.

“Aún no existen soluciones para eliminar el COVID-19. A hoy, no conocemos la vacuna, ni sabemos si será mejor que contar con anticuerpos naturales. Tampoco resultaron efectivos los métodos preventivos a la hora de frenar la propagación del virus o evitar el contagio. La salud de las organizaciones al igual que el de las personas requiere de nuestra actividad y requerimos el apoyo de todos para sobrellevar esta situación. Dado que necesitamos tener información estratégica para tomar decisions eficientes, el test rápido se presenta como una herramienta alternativa para ayudarnos a entender la situación actual de una o más personas y de ese modo estimar la potencialidad de contagio dentro de un grupo de personas”, expresó Francisco Nicoletti, fundador de la empresa.

Los anticuerpos son proteínas que ayudan a combatir las infecciones y por lo general protegen al organismo para combatir una enfermedad o incluso a generan inmunidad (no volver a contraerla, siempre y cuando los anticuerpos se encuentren dentro del organismo). Un posible resultado tipo “falso negativo” se podría presentar en función de la cantidad de días que pasaron entre el momento en que se ha infectado la persona y el tiempo transcurrido hasta que se realiza la prueba, es decir, que existe la posibilidad de que no se encuentren anticuerpos en alguien que efectivamente está afectado por el COVID-19, cuando por ejemplo una persona tiene el virus en la faringe –uno de los principales sitios de replicación viral– y todavía no haber desarrollado anticuerpos para dar respuesta a la infección. Para tomar el examen, basta depositar una gota de sangre en el dispositivo y aplicar dos gotas de un reactive para detectar si la persona posee anticuerpos recientes (IgM) o antiguos (IgG) y su resultado puede demorar tan sólo 10 a 15 minutos. El fundamento del test es reconocer la si el cuerpo ha generado algún tipo de respuesta o presencia de anticuerpos contra el virus SARS-COV-2.

¿Cómo se interpretan los resultados del test anticuerpos?

IgM Negativa e IgG Negativa: no ha pasado la infección, no tiene defensa ni inmunidad. Si existe síntomatología clínica (período ventana en los primeros siete días de la infección los anticuerpos son negativos porque aún no se han generado), su médico debe valorar realizar prueba complementaria como la PCR que detecta la presencia o ausencia en garganta del Covid 19.

IgM Positiva e IgG Negativa: estadío temprano de la Infección (confirmar con una PCR positiva). Paciente con infección reciente en las primeras 2 semanas. Contacte con su médico, adopte medidas de aislamiento (FASE CONTAGIOSA).

IgM Positiva e IgG Positiva: compatible con fase de activa o con fase de recuperación. Paciente con la infección reciente, probablemente de 2 a 3 semanas de evolución. Tome medidas de aislamiento. Consulte a su médico que debe de valorar la realización de pruebas adicionales (FASE CONTAGIOSA).

IgM Negativa e IgG Positiva: compatible con fase final de la infección o con infección curada. Paciente con la infección pasada, probablemente de más de 3 semanas de evolución. Lo mejor: infección pasada y curada, fase NO CONTAGIOSA, puede hacer vida normal.

Si está en Periodo Sintomático (tos, febrícula, dificultad respiratoria, diarreas, perdida gusto y/o olfato…) habría que realizar PCR para descartar que el virus esté en la nariz/boca. Una PCR positiva, confirmaría que estamos entre 7-12 día de la infección y esa IgM indeterminada se convertirá en pocos días en positiva.

En ausencia de clínica compatible se recomienda la repetición de serología pasados 10-15 días para ver la evolución del título de anticuerpos y/o descartar posibles interferencias.

Falsa IgM frente al Covid 19 motivada por reacciones cruzadas con otros virus pasados. La PCR será en estos casos negativa.

“Los trabajadores que desean salir a trabajar para retomar sus rutinas o para apoyar a su empleador, pueden efectuarse nuestro test de forma voluntaria. Entendemos que el costo de inactividad de un grupo de personas es muy superior al costo del testeo masivo dentro de la organización”, explica Nicoletti. “La periodicidad y cantidad de personas a testear depende del presupuesto, tipo de actividad, nivel de salarios y otros factores particulares de cada organización. Actualmente contamos con disponibilidad, meses atrás tuvimos stock cero y sobre demanda. Nuestros test presentan una gran ventaja a la hora de marcar la diferencia para aquellas tantas personas que resultan impresionables e invasivos, además de requerir de la intervención de un profesional y que su costo es elevado”, agregan desde la empresa.

“Nuestros clientes están alineados con la idea de que la lo más importante dentro de la organización, es la seguridad. Por eso invierten en herramientas que les permita a todos estar más tranquilos y en caso de optar por testearse, poder entender cuál es su situación actual”, concluye el fundador. Cabe destacar que estos dispositivos cuenta con la aprobación de ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica) y trabajan bajo normas internacionales de calidad.

Las fortalezas del procedimiento, según la compañía, son:

Tener una dimensión real de la propagación del virus. Rastrear mejor las cadenas de transmisión de la enfermedad. Detectar a los enfermos asintomáticos o a lo que en algún momento Tuvieron el virus y no lo notaron. Identificar a los potenciales donantes de plasma para posibles tratamientos de inmunoterapia.

Cada test tiene un valor unitario de aproximadamente $ 2.000, por lo que una organización podrá testear total o parcialmente a grupos de personas por un valor bajo, accediendo a testeos mensuales, con el fin de tener un control mucho más efectivo sobre el personal. En el país ya cuentan con varios clientes que implementaron el sistema a fin de poder controlar mejor su organización, algunos son Altec San Luis S.A., Grupo Sertec y CCYD SRL (especialistas en Hardware, Software y Capacitación IT).

MC MATIAS NAHUEL CASTRO