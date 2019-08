Los 3 poderosos trucos de negocio que usa el sucesor de Bill Gates para no perder nunca

Liderar una compañía con éxito requiere esfuerzo, dedicación, templanza y sabiduría, entre otros requisitos. Terence Mauri es un escritor especializado en Tendencias futuras y disrupción que desafía a los líderes a innovar, adaptarse y prosperar en la era de la disrupción en la que se esperan trastornos masivos pero difíciles de predecir.

En su columna de la revista Inc, que posee más de un millón de lectores, publicó una nota sobre Satya Nadella, el CEO de Microsoft, en la cual describe tres ingeniosas reglas para convertirse en un gran líder.

Nadella, considerado uno de los líderes más transformadores del planeta, días atrás cumplió los primeros cinco años desde que se transformó en el director ejecutivo de Microsoft.

Desde que arribó a la empresa fundada por Bill Gates, Nadella consiguió cambiar su suerte, hasta convertirla en la empresa más valiosa del mundo por primera vez desde 2002.

El ejecutivo entiende el éxito como consecuencia de un trabajo paciente, es decir, no sucede rápidamente. El líder considera que siempre se debe pensar primero a largo plazo, e ir trabajando lentamente al tiempo de poder reinventarse. Es decir, construir hoy pensando en mañana. Para conseguirlo, considera que se debe repensar todo el negocio, operaciones, cultura, estrategia y, obviamente, el talento.

Para Nadella, cualquier aspirante a ser un buen líder debe seguir a diario estas tres súper reglas ganadoras.

1. Liderar con la cultura

Para el CEO de Microsoft una cultura ganadora es modificar la mentalidad. Para Nadella los ejecutivos a cargo de las firmas deben abandonar la postura “de saberlo todo” y adoptar una en la que se destaque el “aprenderlo todo”.

En ese sentido, uno de sus primeros movimientos audaces fue cambiar la misión de arcaica de pensar que exista "una computadora en cada escritorio de cada hogar" y pasar a centrarse en el cliente para "capacitar a cada persona y organización del planeta para lograr más".

Nadella quiere que los equipos se centren en proyectos apasionantes. El CEO pretende que Microsoft se piense asimisma como una organización que tiene el mismo ADN desafiante del primer día y no como una empresa que ya ostenta 42 años.

El CEO cre que "ahora más que nunca, hay que pensar y actuar como una empresa de 10.000 personas, porque lo rápido se come lo lento”.

2. Actúa rápido, piensa despacio

El ejecutivo se autodefine como un pensador a largo plazo que adopta las nuevas tendencias y las señales débiles antes de tiempo para mantenerse a la vanguardia.

Él valora la toma de decisiones a alta velocidad, donde un 80 por ciento de confianza es suficiente para actuar.

En un mundo de VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo), considera que esperar el 100 por ciento de certeza antes de tomar una decisión es simplemente un ritmo demasiado lento.

Los resultados estelares de Microsoft en 2017 dejaron en claro el poder de actuar rápidamente y pensar lentamente. Los servicios cloud, por ejemplo, ya representan el 32 por ciento de los ingresos totales de la compañía, y su uso se duplicó en el transcurso del último año.

3. Learn-It-All supera a Know-It-All

Los años 2000 fueron realmente la década perdida para Microsoft, donde pareció perder el contacto con sus clientes y caer en una crisis existencial.

En esos años, cientos de nuevas innovaciones aparecieron desde Google y la App Store hasta el iPhone y las tabletas, aplanaron la curva de crecimiento de su legendario negocio de software para PC.

Cuando Nadella se convirtió en el nuevo CEO de Microsoft, en 2014, declaró que el nuevo concepto sería transformar la firma en una compañía de "aprenderlo todo" en lugar de una empresa “sabelotodo”.

Para el ejecutivo, una empresa que aprende todo toma la decisión de que cada día será un nuevo día, con el aprendizaje, la exploración y la experimentación como norma. En ese contexto, Nadella entiende que esto significa hacerse tres preguntas poderosas:

¿Cuán exitosos somos en la creación de nuevos productos, servicios o modelos de negocio?; ¿Qué tan efectivos somos para adaptarnos a los nuevos cambios o interrupciones?; y ¿Recompensa nuestra cultura el riesgo, el aprendizaje y el fracaso inteligente?

Antes del fin

A modo de resumen, Mauri explica en su columna: “En una era de cambios implacables, usted sobrevive y prospera en su capacidad de cambio antes de que una crisis lo obligue a hacerlo. Utilice los principios de aprenderlo todo, gane con la cultura y actúe rápidamente, pero piense lentamente para lograr resultados 10 veces mayores en su vida y en su negocio”.

Además de escribir en la revista Inc, el escritor es un mentor emprendedor con residencia en la London Business School y autor del libro The Leader's Mindset: How To Win In The Age of Disruption (“La mente del líder: Cómo ganar en la era del desorden). El libro fue definido como un “cambio de juego" por Harvard Business School y un éxito de ventas.