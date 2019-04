Lo dice la ciencia: hay una cosa que puede hacerte más feliz que el dinero

Un equipo de investigadores de las universidades de Yale y Oxford recopiló y analizó datos sobre el comportamiento físico y el estado de ánimo de 1.2 millones de estadounidenses, y llegó a una conclusión sorprendente: hacer ejercicio nos hace más felices que el dinero.

Se ha estudiado que el ejercicio está asociado con un riesgo reducido de mortalidad por todas las causas, desde enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y hasta diabetes, pero su asociación con la salud mental no está clara. El objetivo fue examinar la asociación entre el ejercicio y la carga de salud mental en una muestra grande y comprender mejor la influencia del tipo de ejercicio, la frecuencia, la duración y la intensidad. Sin embargo, esta nueva investigación echa luz sobre otra relación menos esperada.

Los investigadores compararon el número de días “de mala salud mental” que declaraban las personas participantes en función de si practicaban ejercicio o no, después de equiparar ambos grupos en términos de edad, raza, género, estado civil, ingresos, nivel de educación, índice de masa corporal, estado de salud física y posibles diagnósticos previos de depresión. Y el resultado es que a la pregunta ¿cuántas veces te has sentido mentalmente mal debido por ejemplo al estrés, la depresión o los problemas emocionales?, las personas que hacían ejercicio regularmente respondían que unos 35 días al año, mientras que los participantes no activos, de promedio, declaraban haberse sentido mal 18 días más.

A la hora de pormenorizar los ejercicios, su duración, la frecuencia y la intensidad, los investigadores de Oxford y Yale concluyen que los beneficios para la salud mental son mayores cuando se practican deportes de equipo populares, que conllevan mucha socialización, seguidos del ciclismo, las actividades aeróbicas y las de gimnasio, y también cuando se realizan sesiones de actividad de 45 minutos y entre tres y cinco veces por semana. El punto clave está en que las personas físicamente activas se sienten tan bien como aquellas que no practican deportes pero ganan unos US$ 25.000 más al año.