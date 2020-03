Las dos teorías que explican el "nacimiento" del coronavirus: ¿lo crearon como arma mortal?

Existen muchos mitos y desinformación alrededor del coronavirus. Una de las teorías conspirativas que más se difundió, incluso desde entedes gubernamentales en algunos países, es que China era responsable de la apareción del coronavirus ya sea por un accidente de laboratorio o por bioingenería.

Sin embargo, ahora se sabe que el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, es producto de la evolución natural y no una conspiración de ningún país o un laborarorio. Lo demuestran los hallazgos de un estudio publicado en la revista "Nature Medicine", realizado por científicos del Scripps Research Institute, no ha encontrado ninguna evidencia de que el virus se haya creado en un laboratorio o se haya diseñado de otra manera.

"Comparando los datos de secuencia del genoma disponibles para las cepas de coronavirus conocidas, podemos determinar con firmeza que se originó a través de procesos naturales", afirma rotundamente uno de los líderes del estudio, Kristian Andersen.

A Case Report in @NatureMedicine shows that #COVID19 is not a laboratory construct or a purposefully manipulated virus. The report reviews what can be deduced about the origin of the virus from comparative analysis of genomic data. https://t.co/pLloPRD4Jj pic.twitter.com/4ytN3dk5Qk