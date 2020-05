La única superficie en la que no se "pega" el coronavirus: cuál es y por qué no se usa

Según crecientes estudios, el coronavirus puede vivir hasta cinco días en diversas superficies. Sin embargo, en superficies de cobre y sus aleaciones, como latón, virus como el COVID-19, bacterias y Escherichia coli mueren en cuestión de minutos.

El estudio fue publicado en The New England Journal of Medicine que estudia la estabilidad del SARS-CoV-2 en superficies y en el aire. "El virus es más estable en el plástico que en superficies de cobre", constataron.

"Luego de 4 horas, no se encontró ninguna muestra de SARS-CoV-2 en el cobre", continúan. En cuestión de horas desaparece, volviéndose indetectable.

Bill Keevil, profesor de Salud Ambientan en la Universidad de Southampton explicó que “el cobre degrada” a los virus y bacterias. El cobre es un material capaz de auto-esterilizar su superficie sin necesidad de utilizar electricidad o limpiar con lavandina.

En países como India, es una tradición beber en tazas de cobre desde hace ya milenios: el cobre es un material natural, pasivo y antimicrobiano. En Estados Unidos una línea de cobre trae el agua potable a las casas: es un material infalible que tuvo su mayor uso durante la Revolución Industrial.

El cobre se utiliza abiertamente para redes eléctricas ya que es un conductor eficaz. Bill Keevil afirma que “hay que traer de vuelta el cobre a espacios públicos y a hospitales”. El cobre siempre es más caro que el plástico o el aluminio, y a menudo una alternativa más cara al acero.

Sin embargo, las infecciones intrahospitalarias están costando más de U$S 45.000 millones al año y poniéndo al personal médico en peligro. Está comprobado que el cobre aniquila virus y bacterias: ¿es posible que, luego de la pandemia, veamos una inclinación hacia este material?