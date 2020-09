La foto que explica por qué Argentina está en su peor momento a pesar de la cuarentena más larga

Desde el principio del brote de coronavirus en Argentina, el Ministerio de Salud propuso medidas para no saturar la capacidad del sistema sanitario y para aplanar la curva. La cuarentena obligatoria es “la única forma de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez”, según el Ministerio de Salud.

Esta semana, Argentina se posicionó como el país con mayor tasa de positividad de COVID-19 en el mundo con un 54,1% de positividad. Le sigue México con una tasa de 53.7%. El informe de Our World in Data fue emitido el 31 de agosto y sugiere que Argentina no tiene una correcta definición de caso sospechoso y realiza un mal seguimiento de contactos estrechos. Según la OMS, la tasa de positividad de Argentina es preocupante: debería testearse por lo menos seis veces más.

El porcentaje de positividad se calcula con el número de casos confirmados y el número de test realizados. “Es un factor clave para saber si se están "escapando" casos de coronavirus”, dijo a Télam el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga. Hace unos días nuestro país se ubicó en el top 10 en el ranking mundial Johns Hopkins de casos positivos de coronavirus. Los países con más casos continúan siendo Estados Unidos, Brasil e India.

“Si el índice es bajo se relaciona con una correcta definición de caso sospechoso y aislamiento y testeo de todos los que estuvieron en contacto con infectados confirmados", agregó. Los datos de Our World in Data dejaron al desnudo la falta de tests a asintomáticos, rastreos masivos y aislamiento. Esta mañana, el Ministerio de Salud registró 417.735 casos totales. Según cifras oficiales, se realizaron 28.158 tests por millón de habitantes en Argentina.

Dos investigadores argentinos diseñaron un algoritmo que realiza seguimientos de pacientes en una base de datos y sostuvieron que “los datos que se muestran al día de hoy son una foto vieja, de algo que pasó hace 10 días. En Florida, Estados Unidos, según funcionarios estatales se detectaron demoras en los registros. Pero el retraso nunca excedió los 2 o 3 días en promedio”.

El Ministerio de Salud de la Provincia tuvo que admitir la situación y aseguraron sufrir “un delay de notificación de fallecidos de días anteriores. Es un porcentaje mínimo. Un 70-80% de los fallecidos son del día”.

Además, explicaron por qué personas fallecidas fueron informadas días después: “Porque fallecieron y el resultado positivo se conoció post mortem, aunque se trata de un número mínimo, y por la demora en la carga de los datos. Hubo casos puntuales que fueron cargados después de muchos días”.

El Ministerio de Salud admitió que existe “un porcentaje de instituciones que cargan a destiempo porque, al comienzo, la lógica de carga en el interior de la Provincia era semanal o quincenal. Cuando eran pocos muertos, la diferencia era mínima. Ahora, cuando se producen muchos fallecimientos, pueden aparecer 20 o 30 fallecidos que son de días anteriores. Estamos viendo que las clínicas y sanatorios de toda la Provincia aceleren la carga lo más posible. Muchos no tienen personal. Pero ahora está bastante normalizado el tema. La demora no supera el 20% de los fallecidos del día”.

"Los tests rápidos son pruebas que detectan anticuerpos no son técnicas de biología molecular como las que se usan en todo el mundo habitualmente, también en nuestro país, llamada de PCR. Por eso mismo estos tests tienen una sensibilidad más baja y no sirven para casos agudos", explicó Pedro Cahn, uno de los referentes científicos que asesora al Ministerio de Salud. El Ministerio recomendó a los contactos estrechos 14 días de aislamiento obligatorio. Si el PCR dio negativo, los 14 días deberán cumplirse de todas formas.

"Tienen una cantidad importante de falsos positivos. Por eso es importante entender que la técnica que tenemos que usar es PCR". Sobre los casos, el médico dijo que "se fue modificando la definición caso y ahora incluye a la neumonía grave, tenemos más casos porque se redefinió y porque avanzó la pandemia", también agrego que hay más laboratorios que hacen test. Se esperan que lleguen a 35 en total las instituciones. Hasta el momento, el médico confirmó que no llegaron tests de China y todo lo que llego es de Alemania y Estados Unidos. Remarcó que los tests rápidos "no sirven para seguir el reloj de la epidemia".