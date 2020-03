La foto más chica del mundo muestra la verdadera "cara" del coronavirus: todo lo que destruyó

GenBank es la base de datos de secuencias genéticas del NIH (National Institutes of Health de Estados Unidos), una colección de disponibilidad pública de secuencias de ADN. Realiza una puesta al día cada dos meses. GenBank es parte de International Nucleotide Sequence Database Collaboration, que está integrada por la base de datos de ADN de Japón (DNA DataBank of Japan (DDBJ)), El Laboratorio Europeo de Biología Molecular (European Molecular Biology Laboratory (EMBL)), y el GenBank en el National Center for Biotechnology Information. Estas organizaciones intercambian datos diariamente. GenBank y sus colaboradores reciben secuencias genéticas producidas en laboratorios de todo el mundo, procedentes de más de 100.000 organismos distintos

Recientemente se añadió a la base de datos la secuenciación del virul que produce Covid-19. La imagen de la secuenciación se sumó a la base de datos del NCBI (Centro Nacional para la Información Biotecnológica, por sus siglas en inglés) bajó el rótulo "Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome".

"Todos los seres vivos contienen ADN. El ADN está formado por 4 pares de bases (A, G, T, C). El orden de los arreglos de los pares de bases determina las características de los seres vivos. El ARN es como el ADN pero tiene una sola cadena. Algunos virus tienen ARN, incluido el nuevo coronavirus. Obtuve la secuencia de ARN (después de que se haya procesado) y codifiqué cada color del par de bases con un color. A - morado, G - rojo, T - naranja, C - amarillo. Hay 29903 pares de bases. Juntos constituyen aproximadamente 8kb de datos, equivalentes a alrededor de 6 letras de canciones de Ed Sheehan :)", explicó el científico en su cuenta de reddit.