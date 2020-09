La crítica fatal al plan de Alberto de parte del hombre que más sabe del virus: “Terrible ver los datos de Argentina”

El fundador de Our World In Data, Max Roser, alzó su voz de preocupación sobre la expansión de la pandemia en Argentina. “Terrible ver los datos de Argentina. La tasa de positividad ha ido aumentando durante 5 meses”, escribió en su Twitter.

Argentina es el país con la mayor tasa de positividad de COVID-19 en el mundo con un 51,7% de positividad. El informe de Our World in Data fue actualizado este 9 de septiembre y sugiere que el país no tiene una correcta definición de caso sospechoso y realiza un mal seguimiento de contactos estrechos.

"Ahora más que nunca los tests están confirmando casos de COVID-19. Los datos son de nuestras fuentes globales", escribió Max Roser en su cuenta.

Terrible to see the data from Argentina. The positive rate has been increasing for 5 months.



Now more than every second(!) test is confirming a case of COVID-19.



[the source is our Global Data Explorer https://t.co/fJV7DzzCXB] pic.twitter.com/RL2JPYfqNA