Jeff Bezos odia las presentaciones en Power Point: ¿con qué los reemplaza?

En Amazon, las presentaciones Power Point están vedadas. Al menos, así lo expresó Jeff Bezos en su reporte anual a empleados de la compañía. Allí les recordó por qué las slides --tan comunes en el mundo corporativo-- están prohibidas en las reuniones ejecutivas de la compañía. El shock cultural, reconoció, es importante para los ejecutivos que se suman a una de las compañías más grandes del mundo, que el año pasado tuvo un revenue de US$ 177.900 millones, pero el fin justifica a los medios.

Para Bezos, las presentaciones en Power Point son ineficientes porque implican demasiado tiempo mirando una pantalla. En cambio, instauró una serie de cambios que cambian lo visual de un slide por la narrativa típica de los memos. En Amazon, no hay presentaciones: hay memos con ideas generales --generalmente cinco o seis, de poco desarrollo, no más de un par de páginas de largo-- que tardan menos de 15 minutos en leerse y entenderse. "Hay oraciones completas, verbos y pronombres", aclaró Bezos en el Foro de Liderazgo del Bush Center hace unas semanas.

Los beneficios

Según Carmine Gallo, autor de "Five Stars: The Communication Secrets to Get from Good to Great" hay razones de peso pasa pasar al formato "ensayo" en pos de reuniones interminables con slides.

Nuestros cerebros están estructurados para entender historias.

La narrativa es importante. Y el problema de los slides de Power Point es que, generalmente, no cuentan una historia. Los antropólogos están de acuerdo: cuando el hombre descubrió el fuego y pudo cocinar comida nació la costumbre de contar historias alrededor de la cena. Desde ese momento, la narrativa sirvió para contar anécdotas, sí pero también para alertar a otros sobre los peligros que acechaban a la tribu. Fue, de alguna manera, una ventaja evolutiva del lenguaje. "Procesamos al mundo de esa manera; para nosotros todo es una historia. Especialmente en los roles de liderazgo, poder constar historias se vuelve importante porque las personas recuerdan más las cosas cuando se las cuenta con esa estructura".

Es una cuestión de persuasión

Algunos de los líderes carismáticos más importantes del mundo, como John F. Kennedy o Martin Luther King pusieron mezclar la lógica de los argumentos con una cantidad nada despreciable de pasión por las causas que defendían. Según algunos papers, neurocientificos han descubierto que la emoción es la mejor manera de crear sinapsis entre nuestras neuronas. En otras palabras, si querés comunicar una idea, contar historias es la manera más eficiente de hacerlo. "Soy fan de contar anécdotas en un contexto de negocios", reconoció Bezos en el foto del Bush Center. Además, contó que gusta de leer los mails de los usuarios de la plataforma y llevarle las quejas a los ejecutivos encargados de ese departamento. "Cuando las metricas van bien pero los comentarios no, tiendo a creerle a las anécdotas", dijo.

Bullet Points ("punteos") son la peor manera de compartir una idea

En Google tampoco los usan, aclara Gallo, ni tampoco en las empresas de otros gurú "tech" como Richard Branson o Elon Musk. Es que los bullet points --conocido en castellano como el clásico "punteo de items"-- no inspiran a nadie. El cerebro, argumenta Gallo, no está preparado para retener información en listas. En cambio, si lo asociamos a una foto o con una idea, son más fáciles de retener. Por eso las slides de Power Point no funcionan.

La conclusión de Gallo es clara: las historias iluminan e inspiran. Y para los emprendedores de base tecnológica, evangelizar se vuelve doblemente importante.