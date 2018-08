Encontraron el "gen de la gordura" y lo modificaron para comer sin límites

En los Estados Unidos, un grupo de científicos de la Universidad de Yale descubrió “sin querer” un medicamento que sirve para bloquear algunos “portales linfáticos” que impiden engordar aunque se coma de más.

El estudio fue coordinado y dirigidos por los investigadores Anne Eichmann y Feng Zang y buscaban crear un ratón con obesidad mórbida. Sin embargo, las cosas no salieron como planeaban. “Al final, creamos un ratón que come grasa pero no engorda”, indicó la profesora Eichmann, investigadora en fisiología celular y molecular, según publica la revista Science.

Durante las primeras semanas del experimento los roedores no cambiaron de peso. Por esta razón los investigadores decidieron pausar el proyecto: descubrieron que en los ratones faltaban dos moléculas y esto “ayudó a cerrar” vasos especializados en el tejido linfático: así, se evitó la absorción de grasas llamas quilomicrones. En vez de incorporar los lípidos como grasa, los ratos sin las moléculas mencionadas aumentaban poco de peso.

Los lípidos se absorben en el tejido linfático del intestino a través de portales en vasos llamados “lacteales” y actúan como ingreso de los ácidos grasos, estos los derivan al flujo sanguíneo para proveer energía o los “mandan” a almacenarse como grasa. En los ratones de prueba, sin embargo, que carecían de factor de crecimiento endotelial vascular, los vasos de neuropilina 1 se "cierran" y los lípidos salen como desecho en lugar de ser absorbidos por los vasos.

¿La mala noticia? El descubrimiento no podrá ser aplicado a los seres humanos, de acuerdo a los investigadores. En vez, podría desarrollarse una manera de inhibir ciertos receptores para generar un efecto similar en los “vasos lacteales”. Pero una aplicación de este tipo requiere, antes, de un debate ético sobre si corresponde llevarlo a cabo o no.