Emiliano Kargieman, el "rey de los satélites argentinos", anunció 10 nuevos lanzamientos

Satellogic es una empresa argentina que construye satélites y los pone en el espacio para que con sus cámaras capten todo lo que pasa en el planeta y así transformar esas imágenes en información útil para empresas de todo tipo. Actualmente, tienen 10 orbitando en el espacio que dan una vuelta a la tierra cada 90 minutos. El objetivo es tener unos 300 que permitan obtener información constante de lo que pasa para que, a través de una plataforma, sus clientes puedan conectarse, ver esa información y tomar mejores decisiones. Desde una empresa petrolera que necesita controlar un yacimiento hasta una firma de agro que quiere monitorear cultivos, las posibilidades son enormes y sus fundadores apuntan a que su solución tenga el mayor alcance posible.

Con su visión de democratizar el acceso a los datos de origen satelital, están montando una constelación de estos satélites que tienen la particularidad de ser mucho más pequeños y baratos que los tradicionales. Esta semana, Emiliano Kargieman, CEO de la empresa, anunció el lanzamiento de diez nuevos satélites al espacio.

World Space Week starts today! 2020 theme is “Satellites improve life”. We celebrate #WSW2020 by getting ready for our first dedicated launch next week, which not only brings us closer to space, but also to our vision. This is why we do what we do. To improve life on Earth. ����️ pic.twitter.com/WWzI0HI4XE