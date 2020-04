El tratamiento con cloroquina no es efectivo: causa problemas cardíacos y la muerte

Un estudio en pacientes con COVID-19 en Brasil mostró que aquellos que tomaban dosis altas de cloroquina sufrieron frecuencias cardíacas irregulares y otras complicaciones cardíacas que podrían ser fatales.

La cloroquina desarrolló frecuencias cardíacas irregulares y arritmias peligrosas en pacientes enfermos de COVID-19 en Brasil, según una investigación del país.

“No hay un tratamiento específico ni existe un tratamiento recomendado frente a la pandemia global de COVID-19. Nuestro estudio busca evaluar y comprender la seguridad y eficacia de dos diferentes dosajes o cantidades prescriptas en pacientes enfermos de COVID-19”, introduce la publicación.

El estudio tomó como muestra 81 pacientes hospitalizados en la ciudad de Manaos. Fue publicado en medRxiv y por el New York Times, el que le dedicó un artículo completo a la publicación.

Según el New York Times, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promocionó la hidroxicloroquina y la cloroquina como un potencial tratamiento frente al coronavirus ignorando la evidencia y las preocupaciones de los agentes de salud.

La FDA aprobó la cloroquina de manera urgente para que los hospitales las utilicen a pesar de que las pruebas clínicas no fueron fehacientes.

“La interpretación preliminar sugiere que dosajes altos de cloroquina en un régimen de 10 días no deben recomendarse para pacientes con COVID-19 debido a riesgos en la seguridad del paciente. Tales resultados nos obligaron a detener prematuramente el reclutamiento de pacientes”, explica el estudio. 11 de los 81 pacientes fallecieron luego de recibir el tratamiento.

