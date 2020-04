El gráfico que muestra realmente para qué sirve la cuarentena: ¿pudo Argentina "aplanar" la curva de infectados?

La trayectoria de la pandemia de coronavirus varía ampliamente de un país a otro. El número de casos nuevos cada día parece estar disminuyendo en algunas naciones mientras que otras tienen más dificultades. El concepto de "aplanar la curva" hace referencia a distribuir en el tiempo el número predicho de casos nuevos para que las personas tenga un mejor acceso a la atención sanitaria.

Por eso, cada vez más países promueven el distanciamiento social e incluso imponen confinamientos para frenar la propagación. De esta manera, la enfermedad no desaparece, sino que su presencia y propagación se extiende en el tiempo, con una menor incidencia de pacientes en un mismo momento, y la curva de contagio se convierte en una suerte de meseta; y se evita que, en el peor de los escenarios, sean los especialistas los que deban elegir a quién atender y salvar.

Según los últimos datos de The New York Times y la Universidad Johns Hopkins, en Italia, el número de casos nuevos parece estar estabilizándose, probablemente debido a los estrictos esfuerzos de cierre del país. Pero el número de muertos continúa aumentando, y las autoridades de salud dicen que el país aún no ha alcanzado su punto máximo.

En China, donde comenzó la pandemia, parece haber reducido drásticamente tanto el número de nuevos casos como las nuevas muertes. Pero es posible que el país esté subestimando enormemente sus totales de coronavirus. Y en los Estados Unidos, el número de nuevos casos confirmados todavía se está multiplicando rápidamente, ya que algunos estados continúan resistiendo las medidas más estrictas.

En el resto de los países considerados, todos ellos han tenido al menos 2.000 infectados en la última semana.

Argentina aparece con una pendiente positiva en los gráficos que presentaron el medio y la Universidad en conjunto.