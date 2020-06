El gráfico que muestra el verdadero impacto de la pandemia: los números que nadie vio

Argentina ha reaccionado de igual manera proponiendo reorientar diversos fondos de promoción productiva o científica hacia proyectos que cumplan con la promesa de mejorar la capacidad de lucha contra el coronavirus. Además, el Big Data fue clave en esta pandemia para entender y fomentar la toma de decisiones por el Gobierno.

En este contexto, se desarrolló una librería de datos abiertos que analiza por provincia la franja etaria de casos confirmados, internados y fallecidos. Además, automáticamente se obtiene el porcentaje de letalidad por provincia.

Los gráficos también contienen el porcentaje de positividad y el porcentaje de camas ocupadas en terapia intensiva.

El trabajo fue realizado por Alejandro Baranek, un profesional Data Scientist. El código es reproducible y se almacena en GitHub. Este trabajo tomó datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación, actualizados hasta el 19 de este mes.

Cuando se trata de proyectos en marcos de la una emergencia sanitaria, todos buscan generar un impacto y cumplir con la promesa de mejorar la capacidad de lucha contra el coronavirus.

La comunidad científica afirma que la movilidad ciudadana es un factor clave en este tipo de epidemias, ya que determina la velocidad y extensión de la propagación del virus. Por eso es fundamental implementar este tipo de métricas para poder cuantificar los efectos de la cuarentena social, y evaluar el impacto de las estrategias de control y distribución de recursos.

Movistar diariamente procesa y analiza internamente información sobre las conexiones a su red a través de LUCA, su unidad de negocios de productos y servicios de Big Data e Inteligencia Artificial (IA). “ Cabe destacar que los datos no se comparten con terceros , tampoco con la UNSAM o los organismos del Estado, ni transciende los límites de la empresa, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente en Argentina sobre privacidad y protección de datos personales”, aclara Horacio Mansilla, director de Big Data e Inteligencia de Negocios de Movistar Argentina.

“Este índice y otros en los que estamos trabajando ya están siendo utilizado por varios organismos gubernamentales. Nuestra tarea es generar índices que reflejen de manera precisa lo que está ocurriendo durante la pandemia así, quienes deben tomar decisiones puedan hacer gestión pública con la mejor información posible. Por esta razón no damos a conocer los resultados, si no que los ponemos a disposición de los órganos de gobierno. Estamos trabajando con ellos en cooperación con varias áreas no sólo para determinar distancias recorridas, sino también el flujo de movilidad”, explica Daniel de Florian, líder del proyecto de IA en la UNSAM.