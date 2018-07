El escondido negocio del "estiércol argentino": el nicho ya vale US$ 1.500 M

En las últimas dos décadas, el campo argentino desarrolló dos grandes negocios: uno es conocido: el complejo agrícola-industrial sojero. El otro, de bajo perfil, viene experimentando un crecimiento sólido y con excelentes perspectivas a futuro. Los feedlots, una forma de ganadería intensiva, nacieron tímidamente hace apenas un cuarto de siglo y ahora están atravesando un proceso de plena expansión.

Según declaraciones periodísticas de José Luis Triviño, actual directivo de la Cámara Argentina de Feedlots (CAF), “a fines de la década de 1990, este sistema de cría aportaba el 2 o 3 por ciento de la faena total de ganado bovino. Pero para el próximo lustro calculamos que esta cifra podría extenderse al 80 por ciento”. Con una visión algo más objetiva y abarcadora, un informe publicado por el Senasa en 2016 destacaba que “el promedio anual de faena procedente de los establecimientos de ‘engorde a corral’ (los feedlots) giraba en torno del 25 por ciento de la faena bovina total”.

Con esas perspectivas de negocios es fácil olvidar que esta actividad de engorde intensivo, que se basa en producir más carne manteniendo a los animales en corrales reducidos y espacios confinados, no está exenta de problemas. “Es un sistema productivo que genera un impacto sobre el suelo, en los cuerpos de agua y que, si no es tratado en forma correcta, puede dañar al medio ambiente en general”, resume la doctora Ana Rosa García, profesora de la cátedra de Química Inorgánica y Analítica en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba).

El gran inconveniente de este tipo de producción lo explica licenciado en Ciencias Ambientales y becario doctoral en el Conicet Santiago Fleite, que enfocó su investigación en esta temática. “En un feedlot, las vacas se crían en un espacio pequeño, se les da mucho alimento balanceado y se logra que engorden en muy poco tiempo. El problema es que en los corrales en los que se las mantiene también se acumulan grandes cantidades de estiércol. Y removerlo representa un costo relativamente importante en la producción —desde el gasoil para las máquinas a encargados de la ingrata tarea— por lo que muchas veces simplemente se lo deja ‘acumular’, a punto tal que en muchos establecimientos de este tipo la capa de estiércol sobre el suelo puede llegar a tener más de un metro de espesor”, detalla Fleite.

Con el tiempo esta situación comienza a generar un riesgo para el ambiente y para la salud, tanto de las personas como de los propios animales. “Si esos desechos se vierten en un río sin tratamiento previo, pueden aportar materia orgánica y bacterias tóxicas que podrían ser el origen de enfermedades transmitidas por el agua. Por otra parte, si estos efluentes se usan para riego en forma descontrolada, su alta carga de contaminantes pueden infiltrarse hasta las napas y afectar su calidad. Y, finalmente, si el establecimiento está asentado en una zona árida, el estiércol se reduce a polvo y es llevado por el viento, situación que puede dar origen a enfermedades respiratorias”, detalla García.

Por esto, los profesionales de la agronomía proponen lidiar con este problema tratando estos residuos para neutralizar la contaminación y separar y concentrar los componentes valiosos de esta mezcla antes de verterlos o acumularlos, ya purificados, en una pileta de contención o a un curso de agua. Y lo atractivo de esta tarea poco atractiva es que —haciendo el filtrado y recuperación de materiales de manera inteligente— es posible aprovechar el desecho y el productor del feedlot puede generar un nuevo y lucrativo negocio.

“El estiércol puede ser aprovechado económicamente de varias maneras, según la zona y el tamaño del establecimiento, para mejorar el modelo de negocios del feedlot”, destaca García. “Se lo puede destinar a fertilización o usarlo como materia prima en una planta de biogás. O venderlo como abono, aprovecharlo en forma de ‘fertirriego’ o, incluso, dispersarlo en forma controlada para mejorar la calidad de algunos suelos que son pobres en nutrientes.” Es que el mercado global de biometano no deja de crecer: para 2025, se espera que crezca 6,7%, desde US$ 1.485 millones de 2017 a US$ 2.624 millones, según un informe de la consultora Transparency Market Research.

De hecho, el equipo de la Fauba realizó pruebas piloto que probaron la factibilidad de algunos de estos negocios. La Argentina es importadora de fósforo, que se utiliza en la fertilización. Y un aprovechamiento posible del estiércol generado en los feedlots sería reciclar ese fósforo presente en la bosta de vaca, para reusarlo en otros campos productivos de la compañía, lo que genera ahorros en la compra de ese insumo. Dice Ileana Ciaparelli, otra docente de la misma cátedra en la Fauba: “Hace unos años realizamos varias pruebas en un campo de Santa Fe, cuyo dueño tenía un feedlot y también sembraba trigo. Tras este ensayo piloto demostramos que era posible mezclar el fertilizante tradicional con el estiércol y mejoraba la calidad del suelo. Cuando hicimos los cálculos económicos se demostró que el costo, medido en insumos, no disminuyó, pero esa mezcla no solo le permitió reutilizar un desecho, sino que permitió que el rendimiento de los cultivos fuera significativamente mayor, medido en quintales de trigo por hectárea”.

En esa línea, Fleites está poniendo a punto un proceso químico innovador, que sirva para tratar estos desechos y reaprovecharlos en forma productiva. El trabajo es complejo e incluye desde caracterizar correctamente el efluente, hasta analizar su contenido en nitrógeno, fósforo y materia orgánica. Luego hay que completar ensayos de laboratorio y trabajar con prototipos a escala de los sistemas finales. “La idea es desarrollar un sedimentador a escala, un filtro percolador y poner a punto distintos mecanismos de mezclado. Usamos también moléculas de hierro que favorecen la sedimentación de la materia orgánica coloidal presente en los fluidos de desechos. Y la idea es, al final del proceso, obtener un líquido casi limpio que pueda ser descargado con seguridad en un cuerpo de agua o utilizado en forma segura para riego, sin generar problemáticas de salud”, desarrolla.

Este reactor, que podría funcionar en forma móvil, montado sobre un camión, y atendiendo las necesidades de limpieza periódicas de diferentes feedlots genera, por otra parte, fangos concentrados que pueden ser cargados, transportados y usados en la fertilización de suelos agotados.

“El de los desechos de los feedlots y su aprovechamiento es, por ahora, un tema científicamente muy poco estudiado en todo el mundo”, sintetiza García. “Por eso, no es posible salir a comprar una solución tecnológica ‘llave en mano’ apropiada para las necesidades ambientales y productivas de la Argentina. Tenemos que desarrollar nuestras ideas y aportes científicos más apropiados adaptados a cada zona, que nos sirvan para prevenir la contaminación ambiental y sacarle buen provecho al desecho.”

E Enrique Garabetyan